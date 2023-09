V indickom štáte Kérala zatvorili školy, obávajú sa vírusu nipah

Naí Dillí 14. septembra (TASR) - India vo štvrtok obmedzila verejné zhromaždenia a zatvorila niektoré školy vo zväzovom štáte Kérala po tom, ako tam dvaja ľudia zomreli na nebezpečný vírus nipah. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Tri ďalšie osoby mali pozitívny výsledok testov. V tejto súvislosti monitorujú vyše 700 ľudí vrátane 153 zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli s infikovanými v kontakte. Najmenej štyria ľudia boli hospitalizovaní vrátane deväťročného dieťaťa.



V roku 2018 zomrelo po nákaze vírusom nipah v Kérale najmenej 17 ľudí.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa nipah na ľudí môže preniesť zo zvierat, najčastejšie z netopierov či ošípaných. Neexistuje proti nemu očkovacia látka a úmrtnosť medzi nakazenými sa pohybuje od 40 do 75 percent.



Vírus nipah môže spôsobiť silnú horúčku, kašeľ, bolesti hrdla a dýchacích ciest, ale aj kŕče a vracanie. Tieto príznaky sa u nakazených osôb objavia od troch dní do dvoch týždňov. Tento stav neskôr rýchlo prechádza do opuchu mozgových buniek, čo u pacientov vedie k ospalosti, zmätenosti a potenciálne aj ku kóme a smrti.



Prvýkrát bol tento vírus identifikovaný koncom 90. rokov v Malajzii. V Indii nákazu prvýkrát hlásili v štáte Západné Bengálsko v roku 2001.