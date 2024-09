V indickom teritóriu Džammú a Kašmír sa konajú prvé voľby po rokoch

Šrínagar 18. septembra (TASR) - V indickom zväzovom teritóriu Džammú a Kašmír sa v stredu konajú prvé voľby za uplynulých desať rokov. Himalájska oblasť sa dlhodobo potýka s násilím militantov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Deväť miliónov registrovaných voličov si v trojfázových voľbách vyberá poslancov do 90-členného zákonodarného zhromaždenia. Hlasy sa sčítajú 8. októbra a výsledky sa očakávajú v ten istý deň.



"Svoj hlas som dal rozvoju. Posledných desať rokov sme nemohli uplatniť svoje demokratické právo a som rád, že ... môžem odovzdať svoj volebný lístok," uviedol 23-ročný prvovolič.



Džammú a Kašmír je jediné indické územie s moslimskou väčšinou. Od vyhlásenia nezávislosti Indie v roku 1947 si na celé územie robí nároky Pakistan a obe krajiny preto viedli dve vojny. V súčasnosti každá z nich spravujú iba časť územia.



Do roku 2019 mal Džammú a Kašmír pod indickou správou osobitný štatút čiastočnej autonómie. Vláda premiéra Naréndru Módího tento štatút zrušila a indický najvyšší súd potvrdil rozhodnutie vlády.



"Keďže sa začína prvá fáza volieb do zhromaždenia Džammú a Kašmíru, vyzývam všetkých ... aby volili v hojnom počte a posilnili oslavu demokracie," uviedol indický premiér na platforme X.



V minulosti sa povstalecké skupiny aktivizovali práve počas volebnej kampane v Kašmíre, a tak bola volebná účasť zväčša slabá. V aprílových a májových celoštátnych voľbách však zväzové teritórium zaznamenalo najvyššiu volebnú účasť za posledných 35 rokov (58,46 percenta).



V súčasných voľbách sa o podporu uchádzajú regionálne strany sľubujúce obnovenie osobitného štatútu či opozičná strana Kongres, ktorá sa spojila s významnou regionálnou skupinou. Celoindická strana BJP sľubuje rozvoj a koniec militantov.



Zákonodarné zhromaždenie bude mať právomoc diskutovať o miestnych otázkach, prijímať zákony a schvaľovať rozhodnutia o správe územia. Nemá však právo obnoviť osobitný štatút, to ostáva v kompetencii federálnej vlády.