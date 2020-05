V Indii a Bangladéši sa pripravujú na príchod silného cyklónu

Naí Dillí 18. mája (TASR) - Indické úrady začali v pondelok s evakuáciou desaťtisícov ľudí z oblastí na východnom pobreží krajiny v reakcii na blížiaci sa cyklón Amphan, ktorý v stredu zasiahne pobrežie Indie a Bangladéšu. V pondelok o tom informovala agentúra DPA.



Cyklón vznikol v Bengálskom zálive a mieri k územiu Bangladéšu a Indie. Podľa Indického meteorologického ústavu (IMD) cyklón pravdepodobne zasiahne pobrežie medzi indickým štátom Západné Bengálsko a Bangladéšom v stredu popoludní alebo večer.



"Očakáva sa, že cyklón bude mať rýchlosť vetra od 165 do 175 kilometrov za hodinu a po dosiahnutí pevniny až 185 kilometrov za hodinu. Sprevádzať ho bude silný dážď. Najväčší dopad bude mať na štáty Západné Bengálsko a Urísa," uviedol predstaviteľ IMD.



V regióne bolo doteraz nasadených najmenej 25 tímov Národného centra pre zvládanie katastrof (NDRF) a ďalších 12 je v pohotovostnom režime. "Pomocné a záchranárske práce počas koronavírusovej pandémie a pri dodržiavaní sociálnych odstupov budú skutočnou výzvou," povedal riaditeľ NDRF.



Predseda indickej vlády Naréndra Módi sa tiež stretol s predstaviteľmi krízového štábu a ministerstva vnútra, aby prediskutovali prípravy na zvládnutie situácie. Vláda štátu Urísa už evakuovala viac ako milión ľudí.



Úrady tiež zatvorili všetky prístavy v regióne a varovali rybárov, aby sa nevydávali na more.



Cyklóny sa často tvoria nad Bengálskym zálivom v období od apríla do novembra, čo spôsobuje rozsiahle škody v pobrežných oblastiach v Indii a Bangladéši.