V Indii evidujú už 1000 ľudí s Covidom-19, vláda opatrenia nepredĺži

Naí Dillí 30. marca (TASR) - Počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu v Indii presiahol v pondelok 1000. Indická vláda však napriek tomu uviedla, že nemá v pláne predĺžiť zavedené trojtýždňové obmedzenia pohybu ľudí, ktoré sú v platnosti do 14. apríla. Informovala o tom agentúra DPA.



V Indii do pondelka pribudlo 92 nových prípadov, čím ich celkový počet dosiahol 1071, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Z uvedeného počtu nakazených ochoreniu Covid-19 podľahlo 29 osôb a 99 sa už z neho vyliečilo.



V Indii zaznamenali od 20. marca stúpajúci počet nových prípadov, pričom len v sobotu ich pribudlo 179; ide doteraz o najvyšší medzidenný nárast.



"Objavili sa fámy a správy v médiách, že vláda predĺži zavedené opatrenia, keď vyprší ich platnosť. Tajomník vlády tieto správy vyvrátil a uviedol, že sú nepodložené," napísalo na Twitteri tlačové oddelenie vlády.



Indický premiér Naréndra Módí nariadil 24. marca "úplné" obmedzenie pohybu osôb v krajine na 21 dní s cieľom zabrániť šíreniu nového typu koronavírusu. Týka sa to všetkých 36 indických štátov a teritórií.



Módí sa v nedeľu ospravedlnil za ťažkosti súvisiace s návratom tisícov ľudí, ktorí za prácou migrujú do zahraničia. Ľudia hromadiaci sa na hraničných priechodoch a autobusových staniciach naprieč celou Indiou totiž ohrozujú jej úsilie v boji proti eskalácii krízy spojenej s koronavírusom.



Vláda podľa informácií médií počas nasledujúceho týždňa zhodnotí situáciu v krajine a izoluje oblasti s vysokým počtom infikovaných. Chce tak zaistiť koordinovaný prístup v boji s koronavírusom.



Britská stanica BBC napísala, že v dôsledku opatrení, ktoré zahŕňajú okrem iného zákaz vychádzania či dočasné zrušenie premávky metra a diaľkových autobusov, sa miera znečistenia ovzdušia v Indii v posledných dňoch dostala na doposiaľ najnižšiu úroveň. Ide o pozitívny dosah obmedzení v krajine, ktoré trvajú v poradí už šiesty deň.



Obyvatelia metropoly Naí Dillí, ktorá vlani hlásila celosvetovo najviac znečistené ovzdušie, sa cez víkend zobudili do rána s jasne modrou oblohou. Aplikácie na mobilných telefónoch ukazujúce kvalitu ovzdušia zaznamenali hodnoty indexu kvality ovzdušia (AQI) pod 50, čo znamená "dobrá" kvalita - čo je v hlavnom meste Indie veľmi zriedkavým javom.



Miestne médiá navyše informovali, že približne 90 miest v krajine zaznamenalo rekordne nízke hladiny znečistenia vzduchu.



Otázkou však zostáva, či si India takéto hodnoty kvality ovzdušia udrží aj po zrušení opatrení spojených s koronavírusom.