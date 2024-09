V Indii kvôli korupcii zatkli exšéfa nemocnice, kde zavraždili lekárku

Kalkata 3. septembra (TASR) - Indická federálna polícia v pondelok zadržala bývalého riaditeľa lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice v Kalkate pre podozrenia z korupcie. Krátko na to zadržala aj jeho spolupracovníka a dvoch dodávateľov zdravotníckeho materiálu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Sandíp Ghóš odstúpil pred niekoľkými dňami z funkcie riaditeľa R. G. Kar Medical College v Kalkate v Západnom Bengálsku v súvislosti so smrťou mladej lekárky vo fakultnej nemocnici. Bol však vyšetrovaný za nezákonný predaj nevyzdvihnutých tiel, obchodovanie s biomedicínskym odpadom a ohýbanie výberových konaní v prospech spriaznených dodávateľov liekov a zdravotníckych zariadení.



Telo 31-ročnej lekárky sa našlo 9. augusta s mnohopočetnými zraneniami a pitva potvrdila, že bola obeťou sexuálneho napadnutia. Jej rodičia sa domnievajú, že sa stala obeťou skupinového znásilnenia.



V tomto prípade doteraz zatkli iba občianskeho dobrovoľníka, ktorý mal v nemocnici pomáhať príbuzným pacientov. Prípad vyvolal rozsiahle protesty lekárov, ktorí požadujú zlepšenie bezpečnosti pre ženy na pracoviskách a potrestanie páchateľov. Na znak protestu dočasne poskytovali iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť.



Parlament v Západnom Bengálsku má v utorok dostať na prerokovanie novelizáciu trestného zákona a schváliť tzv. zákon Aparádžita. Podľa návrhu sa majú trestať všetky prípady znásilnenia (aj keď obeť prežije) trestom smrti, doteraz to bolo desať rokov väzenia alebo doživotie. Prísnejšie sa má trestať aj zverejnenie identity obete znásilnenia.



India sprísnila zákony po hromadnom znásilnení a vražde 23-ročnej študentky v idúcom autobuse v Naí Dillí v roku 2012. V tom období sa v krajine podľa odhadov denne udialo v priemere takmer 90 znásilnení. Podľa aktivistov je najnovší incident v Kalkate dôkazom, že ženy v Indii naďalej čelia sexuálnemu násiliu.