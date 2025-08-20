< sekcia Zahraničie
V Indii navrhli zákon na odvolanie stíhaných politikov
Opozícia označila návrh za pokus o potlačenie ústavných práv.
Autor TASR
Naí Dillí 20. augusta (TASR) - Indická vláda v stredu predstavila návrh zákona, ktorý umožní odvolať vysokopostavených politikov, ak boli zadržaní a väznení viac ako 30 po sebe idúcich dní. Opozícia označila návrh za pokus o potlačenie ústavných práv. Informovala o tom agentúra AFP.
Poslankyňa Prijanka Gándhíová Vadraová z opozičného Indického národného kongresu návrh zákona označila za „drakonický“. Upozornila na jeho možné zneužitie, keď bude nepohodlný politik na základe vyfabrikovanej kauzy zadržaný, bez rozhodnutia súdu 30 dní väzobne stíhaný a na 31. deň bude môcť byť odvolaný.
Vládni politici však návrh zákona bránia - argumentujú, že je nenáležité, aby politik, ktorý bol 30 dní vo väzbe, zostal vo vysokej funkcii.
Ako pripomenula agentúra AFP, v posledných rokoch čelilo trestnému vyšetrovania alebo súdnemu procesu v Indii niekoľko opozičných lídrov vrátane dvoch ministerských predsedov indických štátov. Medzi nimi je aj Arvind Kedžrivál, bývalý predseda vlády mesta Naí Dillí, ktorý strávil niekoľko mesiacov vo väzení pre obvinenia z korupcie pri prideľovaní licencií na predaj alkoholu. Kedžrivál obvinenia odmietol a označil ich za politické prenasledovanie zo strany vládnucej Indickej ľudovej strany (BJP) premiéra Naréndru Módího.
Indický minister vnútra Amit Šáh, ktorý návrh zákona predložil, objasnil, že cieľom zmien je „posilniť etické hodnoty“. Podľa návrhu by politici stratili štátnu funkciu, ak by boli väzobne stíhaní po dobu jedného mesiaca a obvinení z trestného činu, za ktorý hrozí väzenie päť a viac rokov.
John Brittas z Komunistickej strany Indie vyjadril obavy, že „v ére pomstychtivej politiky, kde centrálne orgány útočia na opozičných lídrov, budú tieto ustanovenia zneužité“.
Ministerská predsedníčka Západného Bengálska Mamata Banerdžíová označila zákon za pokus zneškodniť súdnu kontrolu a ústavné záruky. Podľa nej ide o „smrteľný úder demokracii a federalizmu v Indii“.
Americký think tank Freedom House vlani uviedol, že Módího BJP „čoraz viac zneužíva vládne inštitúcie proti politickým oponentom“.
Indické Združenie demokratických reforiem zaoberajúce sa volebnou reformou medzičasom zistilo, že trestné stíhanie bolo vedené proti takmer polovici z 543 zvolených zákonodarcov. V 170 prípadoch šlo o vážne obvinenia vrátane znásilnenia, vraždy, pokusu o vraždu či únos.
