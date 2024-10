V Indii obvinili muža zo znásilnenia a vraždy mladej lekárky

Kalkata 7. októbra (TASR) - Indická polícia v pondelok obvinila 33-ročného muža podozrivého zo znásilnenia a vraždy 31-ročnej lekárky v Kalkate. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Mŕtve zakrvavené telo 31-ročnej lekárky sa našlo vo fakultnej nemocnici v Kalkate 9. augusta a pitva potvrdila, že bola obeťou sexuálneho napadnutia. Podozrivý bol zatknutý deň po vražde a odvtedy bol vo väzbe.



"Sanjoy Roy bol obvinený zo znásilnenia a vraždy postgraduálnej lekárky na praxi v nemocnici," povedal agentúre AFP predstaviteľ Ústredného úradu pre vyšetrovanie (CBI). V prípade odsúdenia mu hrozí trest smrti.



Lekári v Kalkate v reakcii na brutálny útok niekoľko týždňov štrajkovali a ošetrovali iba akútne prípady. Do protestov sa zapojili aj desaťtisíce obyčajných Indov. Väčšina zdravotníkov sa vrátila do práce, malá skupina začala tento mesiac hladovku.



Lekári tvrdia, že vláda indického štátu Západné Bengálsko nesplnila sľuby o modernizácii osvetlenia, bezpečnostných kamier a ďalších opatrení na ich ochranu.



Situáciu neupokojila ani rýchla novelizácia trestného zákona v Západnom Bengálsku a schválenie tzv. zákona Aparádžita. Podľa neho sa majú trestať všetky prípady znásilnenia (aj keď obeť prežije) trestom smrti. Násilníkom doteraz hrozilo desať rokov väzenia alebo doživotie.



Indický najvyšší súd minulý mesiac uviedol, že brutalita zabitia "šokovala svedomie národa". Podľa analytikov prípad prispel aj k volebnému neúspechu strany Bharatiya Janata (BJP) indického premiéra Naréndru Módího.



Hrôzostrašná povaha útoku v Kalkate pripomenula prípad z roku 2012 v Naí Dillí. Skupina mužov vtedy v idúcom autobuse hromadne znásilnila a zavraždila 23-ročnú študentku. V tom období sa v krajine podľa odhadov denne udialo v priemere takmer 90 znásilnení. Vyvolalo to celonárodné protesty a sprísnenie zákonov. Incident v Kalkate je však podľa kritikov dôkazom, že ženy v Indii naďalej čelia sexuálnemu násiliu.