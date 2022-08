V Indii odstrelili dve 100 metrov vysoké obytné budovy

Naí Dillí 28. augusta (TASR) - V Indii v nedeľu riadenou demoláciou odstrelili dve výškové obytné budovy po tom, čo ich výstavbu indický najvyšší súd označil za nelegálnu. Stali sa najvyššími stavbami, ktoré boli v Indii zrovnané so zemou, informuje agentúra AP.



Zničenie 100 metrov vysokých budov v meste Noida, ktoré je priemyselným predmestím indickej metropoly Naí Dillí, naživo prenášali viaceré tamojšie televízie, píše agentúra AFP.



Budovy "Apex" a "Ceyane" s takmer tisíckou bytov, ktoré neboli nikdy obývané počas deviatich rokov súdnych sporov, boli zbúrané v priebehu niekoľkých sekúnd. Po odstrele sa zdvihol obrovský oblak prachu a sutín. Na demoláciu bolo použitých 3700 kilogramov výbušnín. Likvidácia trosiek bude trvať tri mesiace.



Pred výbuchom úrady evakuovali tisíce ľudí, a to aj zo susedných výškových budov, z ktorých jedna bola údajne vzdialená len deväť metrov.



K zbúraniu budov došlo po tom, čo najvyšší súd dospel k záveru, že staviteľ po dohode s vládnymi úradníkmi porušil zákony zakazujúce výstavbu v určitej vzdialenosti od okolitých budov. Podľa súdu bola výstavba dvoch výškových budov nezákonná aj preto, že staviteľ nedostal povinný súhlas od ostatných vlastníkov bytov v oblasti.



Podľa Guinessovej knihy rekordov najvyššou budovou na svete odstrelenou výbušninami bola do dnešného dňa 165 metrov vysoká budova v metropole Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.