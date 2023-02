V Indii po kritike stiahli výzvu,aby ľudia na Valentína objímali kravy

Naí Dillí 11. februára (TASR) - Indická vláda stiahla v piatok svoju výzvu, aby Indovia tento rok poňali deň sv. Valentína ako "deň objímania kráv" a nie oslavu romantiky. Tým by sa lepšie propagovali hinduistické hodnoty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Výzvu kritizovala politická opozícia aj používatelia sociálnych sietí. Indický vládny úrad na ochranu zvierat preto v stručnom vyhlásení v piatok od kontroverzného apelu upustil a bez ďalších podrobností ho "stiahol".



Úrad v stredu Indov vyzval, aby 14. februára objímali kravy. Malo im to priniesť citové obohatenie a prispieť k zvýšeniu kolektívneho aj osobného šťastia. Jeden z indických politických komentátorov to podľa AP označil za "potieranie hraníc medzi štátom a náboženstvom". V piatok podotkol, že stiahnutie výzvy má zabrániť zosmiešňovaniu politiky hinduistického nacionalizmu.



Hinduisti sú najväčšou náboženskou skupinou v Indii. Kravy považujú za posvätné a zabitie týchto zvierat je preto v mnohých indických štátoch zakázané.



Hinduisti zároveň tvrdia, že oslavy "západného sviatku" sv. Valentína sú v rozpore s tradičnými indickými hodnotami. Podľa ortodoxnejších hinduistov tento sviatok propaguje aj promiskuitu. Extrémisti preto v posledných rokoch pálili valentínske darčeky či pohľadnice a na Valentína vyháňali páry zaľúbencov držiace sa za ruky z reštaurácií alebo parkov.



India je nábožensky rozmanitá a oficiálne sekulárna krajina. O presadzovanie nadradenosti hinduizmu sa však usiluje aj nacionalistická vláda vedená premiérom Naréndrom Módím.



Mladí vzdelanejší Indovia bez ohľadu na náboženské presvedčenie zvyčajne trávia deň sv. Valentína v parkoch či reštauráciách, vymieňajú si darčeky a usporadúvajú večierky, podobne ako pri príležitosti iných indických sviatkov.