V Indii počas protestu zadržali opozičných politikov
Autor TASR
Naí Dillí 11. augusta (TASR) - V Indii v pondelok nakrátko zadržali desiatky vedúcich predstaviteľov opozície, ktorí v metropole Naí Dillí protestovali proti údajným volebným podvodom a požadovali zrušenie kontroverznej revízie zoznamu voličov v jednom z najchudobnejších štátov krajiny. Medzi zadržanými je aj poslanec Ráhul Gándhí z hlavnej opozičnej strany Indický národný kongres (INC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Na pochode od parlamentu ku kancelárii nezávislej volebnej komisie sa zúčastnilo približne 300 opozičných lídrov. Polícia ich zastavila kúsok od cieľa. Protestujúci skandovali heslá proti komisii a vláde Naréndru Módího a tvrdili, že voľby boli „ukradnuté“. Policajné barikády sa pokúsili prekonať predtým, než ich zadržali a odviezli autobusmi.
„Tento boj nie je politický. Ide o záchranu ústavy,“ povedal novinárom Gándhí, ktorý je synom, vnukom a pravnukom bývalých indických premiérov, počnúc vodcom boja za nezávislosť Džaváharlálom Nehrúom.
Dôveryhodnosť volebného procesu v Indii bola podľa Reuters v posledných desaťročiach spochybňovaná len zriedka. Gándhí i jeho INC teraz tvrdia, že zoznamy voličov v indických štátoch, kde strana prehrala, sfalšovali a mená voličov vymazali alebo zaradili viac ako raz s cieľom zmanipulovať voľby v prospech vládnucej Indickej ľudovej strany (BJP).
Opozičné strany taktiež kritizujú rozhodnutie volebnej komisie upraviť zoznam voličov v kľúčovom štáte Bihár na severe krajiny pred nadchádzajúcimi tohtoročnými voľbami. Tvrdia, že zámerom je zbaviť volebného práva veľký počet chudobných voličov. INC sa sťažoval na elektronické hlasovacie zariadenia a tvrdil, že proces sčítavania hlasov nie je spravodlivý.
BJP i volebná komisia obvinenia a tvrdenia opozície odmietajú. Komisia uviedla, že zmeny v zoznamoch voličov politickým stranám oznamuje a všetky prípadné sťažnosti dôkladne prešetruje. Revízia je podľa nej potrebná aj na to, aby zo zoznamov vyňali osoby po smrti alebo ľudí, ktorí sa presťahovali do iných častí Indie. BJP zase obvinila opozíciu, že sa snaží vyvolať „stav anarchie“ zasievaním pochybností o volebnom procese.
Indický národný kongres a jeho spojenci dosiahli slabé výsledky v dvoch štátnych voľbách, v ktorých očakávali víťazstvo. V minuloročných parlamentných voľbách sa im podarilo zbaviť BJP absolútnej väčšiny, v dôsledku čoho zostala pri moci len vďaka podpore regionálnych strán.
Ráhul Gándhí sám čelí niekoľkým obvineniam z ohovárania a po odsúdení za tento čin ho v roku 2023 vylúčili z parlamentu, kam sa však po niekoľkých mesiacoch vrátil, keď mu najvyšší súd odložil dvojročný trest.
