V Indii pre domnienku o čarodejníctve zbili na smrť päťčlennú rodinu

Naí Dillí 8. júla (TASR) - Skupina indických dedinčanov na smrť zbila päťčlennú rodinu a ich nevládne telá hodila do neďalekého jazera pre podozrenie z čarodejníctva. Jeden zo zatknutých dedinčanov zavraždenú rodinu obvinil zo smrti svojho syna, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Polícia v severoindickom štáte Bihár zatkla troch ľudí, ktorí sa k zabitiu troch žien a dvoch mužov priznali. Hlavný podozrivý údajne veril, že za smrť jeho syna môže jeden z nich spoločne so svojou rodinou pre „praktizovanie čarodejníctva“.



„Akonáhle dobili obete na smrť, páchatelia naložili telá na traktor a vyložili do jazera,“ uvádza polícia. Agentúra AFP informuje, že v odľahlých oblastiach chudobnejších indických regiónov, akým je aj štát Bihár, sú povery o čarodejníctve veľmi rozšírené.



Navzdory legislatívnej úprave s cieľom zamedziť takémuto násiliu podobné prípady pretrvávajú. Často sú ich obeťami najmä slobodné ženy, vražda päťčlennej rodiny je výnimočný prípad. Útočníci tiež zabíjajú pod zámienkou okultizmu, hoci skutočným zámerom je privlastniť si majetok obetí.