V Indii pre protesty roľníkov sprísnili bezpečnostné opatrenia

Polícia používa slzotvorný plyn na rozohnanie indických farmárov, ktorí pochodujú počas demonštrácie proti novým farmárskym zákonom v rámci osláv Dňa republiky v indickom meste Naí Dillí 26. januára 2021. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 27. januára (TASR) - V indickom hlavnom meste Naí Dillí vyhlásili v stredu zvýšené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s utorkovými protestmi roľníkov, ktorí prerazili barikády v uliciach a dostali sa do potýčok s políciou, informovala agentúra DPA.Desaťtisíce roľníkov s traktormi protestovali v utorok v Naí Dillí proti poľnohospodárskym reformám. Niektorí prerazili policajné barikády a vnikli do priestorov historickej Červenej pevnosti, pripomína DPA. Bezpečnostné opatrenia zaviedli i v susedných štátoch Harijána a Pandžáb.Jeden z demonštrantov podľa polície v Naí Dillí prišiel o život a viac ako 100 policajtov utrpelo zranenia.Vedúci predstavitelia odborov, ktoré zastupujú roľníkov, toto násilie slovne odsúdili a uviedli, že sú za ne zodpovedné skupiny záškodníkov.V meste sa v utorok konali oslavy pri príležitosti Dňa republiky. Úrady poľnohospodárom povolili organizovať zhromaždenia na určených miestach.povedal Rákeš Tikait, vedúci predstaviteľ odborov. Odbory podľa jeho slovs demonštrantami, ktorí vnikli do priestorov Červenej pevnosti.Tisíce roľníkov od novembra táboria na predmestiach Naí Dillí a vyjadrujú nespokojnosť s novými zákonmi.Zástupcovia odborov tvrdia, že zákony umožňujú, aby odvetvie poľnohospodárstva ovládali súkromné konzorciá.Vedúci predstavitelia odborov sa majú stretnúť v stredu s cieľom prediskutovať ďalšie kroky.