V Indii prepustili 3 dôstojníkov pre odpálenie rakety do Pakistanu

Naí Dillí 24. augusta (TASR) - Indické vzdušné sily v utorok oznámili, že prepustili troch dôstojníkov pre náhodné odpálenie rakety na územie Pakistanu. Incident sa odohral v marci. TASR správu prevzala od agentúry AP, ktorá o tom informovala v stredu.



Vyšetrovanie ukázalo, že odpálenie nadzvukovej strely BrahMos bolo dôsledkom pochybenia troch dôstojníkov. Ich konanie sa "odchýlilo od štandardných operačných postupov", uvádzajú indické vzdušné sily vo vyhlásení.



Strela BrahMo dopadla do provincie Pandžáb na východe Pakistanu 9. marca a poškodila múr. Incident si nevyžiadal žiadne obete ani zranenia. Pakistanskí predstavitelia to označili za "zjavný priestupok" a žiadali vysvetlenie. India dva dni po dopade rakety uviedla, že k odpalu prišlo omylom v dôsledku technickej poruchy počas rutinnej údržby. Označila to za "hlboko poľutovaniahodnú nehodu".



Vzťahy Pakistanu a Indie sú napäté od vyhlásenia nezávislosti v roku 1947. Ich vzťahy sú poznačené predovšetkým konfliktom týkajúcim sa sporného územia Kašmíru. Od 1947 medzi sebou viedli Pakistan a India tri vojny. Dve z nich sa týkali práve Kašmíru.