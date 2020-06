V Indii pri požiari zahynuli dvaja hasiči, 8000 ľudí evakuovali

Naí Dillí 10. júna (TASR) - Pri požiari na ropnom poli na severovýchode Indie zahynuli dvaja hasiči a takmer 8000 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Pracovníci sa už dva týždne snažia zastaviť unikajúci plyn na ropnom poli Baghjan, ktoré sa nachádza 550 kilometrov východne od mesta Guvaháti v indickom štáte Ásám.



V utorok prišlo na mieste k výbuchu a následne tam vypukol požiar, ktorý usmrtil dvoch hasičov. Ich telá objavili v stredu.



Po 36 hodinách od začiatku požiaru siahali plamene až do výšky 15 metrov. Oheň v blízkosti ropného vrtu sa podarilo uhasiť, avšak plamene sa rozšírili do regiónu.



Úrady do oblasti prizvali expertov zo singapurskej spoločnosti Alert Disaster Control, ktorá pomáha riešiť núdzové situácie.



Ľudí žijúcich v blízkosti ropného vrtu začali evakuovať už 28. mája.