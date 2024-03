V Indii sa 19. apríla začnú parlamentné voľby

Naí Dillí 16. marca (TASR) - Indická volebná komisia v sobotu ohlásila, že šesťtýždňové parlamentné voľby začnú 19. apríla. Podľa väčšiny prieskumov verejnej mienky sa v nich očakáva víťazstvo hinduistickej Indickej ľudovej strany (BJP) vedenej súčasným premiérom Naréndrom Módím, uvádza TASR podľa správy agentúry AP.



Hlasovanie má vzhľadom na rozľahlosť celej krajiny a početnosť volebných miestností prebiehať v dovedna v siedmych fázach, v rámci ktorých budú postupne hlasovať obyvatelia všetkých indických štátov. Výsledky volieb majú byť známe 4. júna. Vyše 970 miliónov oprávnených voličov v nich rozhodne o 543 členoch dolnej komory indického parlamentu volených päťročné obdobie.



Módí, ktorý by si vo voľbách mohol zabezpečiť v poradí už tretie funkčné obdobie v úrade, má zrejme len slabších súperov. Rivalom jeho strany je opozičná aliancia zložená z vyše dvadsiatky politických zoskupení na čele so stranou Indický národný kongres (INC), ktorá však čelí vnútorným sporom vrátane ideologických.



Politickí analytici tvrdia, že voľby zrejme upevnia postavenie Módího ako jedného z najvplyvnejších indických lídrov, ktorý sa dlhodobo pokúša transformovať Indiu zo sekulárnej demokracie na otvorene hinduistickú krajinu.