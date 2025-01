V Indii sa začal hinduistický sviatok kumbhaméla

Prajágrádž 13. januára (TASR) — Státisíce zbožných hinduistov sa v pondelok začali na okraji severoindického mesta Prajágrádž, známeho predtým ako Iláhábád, ponárať do vôd posvätnej rieky Ganga v rámci kumbhamély, jedného z najväčších náboženských zhromaždení na svete. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Hunduisti veria, že týmto rituálom zo seba zmyjú svoje hriechy a okrem duchovnej očisty sa im pri kumbhaméle podarí oslobodiť sa aj od večného kolobehu zrodenia, úmrtia a znovuzrodenia.



Kúpanie sa koná každý deň, no najväčší nával býva v najpriaznivejších dňoch, ktoré závisia od postavenia hviezd – vtedy sa v Gange okúpe aj niekoľko desiatok miliónov veriacich.



Kumbhaméla, čiže sviatok džbánov, je vlastne spojenie dvoch sanskrtských slov kumbha a méla, pričom prvé znamená džbán a druhé stretnutie. Očakáva sa, že do Prajágrádžu, kde sa Ganga spája s riekou Jamunou a ďalším vodným tokom - mýtickou riekou Sárasvatí – príde v nasledujúcich 45 dňoch najmenej 400 miliónov ľudí. Je to viac ako počet obyvateľov Spojených štátov amerických a približne 200-násobok počtu pútnikov, ktorí vlani prišli do moslimských svätých miest Mekka a Medina v Saudskej Arábii na každoročnú púť hadždž.



Kumbhaméla sa koná každé tri roky postupne v štyroch svätých mestách: Haridvár, Prajágrádž, Násik a Udždžain. Legenda hovorí, že kedysi sa bohovia hádali o pohár nektáru nesmrteľnosti zvaného amrita, ktorý dáva silu a zaručuje nesmrteľnosť. Počas boja sa však pohára zmocnil bájny vták Garuda a odletel s ním. Počas letu štyri kvapky nektáru spadli na zem práve na miestach, kde sa oslavuje kumbhaméla.



Púť je zároveň veľkou skúškou pre indické úrady. Tie na ploche 40 kilometrov štvorcových na brehoch riek vybudovali obrovské stanové mestečko rozdelené na 25 častí. Je vybavené viac ako 3000 kuchyňami, 150.000 toaletami a 11 nemocnicami.



Indické železnice zaviedli okrem bežných spojov aj viac ako 90 mimoriadnych vlakov, ktoré počas púte uskutočnia takmer 3300 jázd.



V Prajágrádži je rozmiestnených približne 50.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek, teda o 50 percent viac ako v roku 2019. Viac ako 2500 kamier, niektoré ovládané umelou inteligenciou, posiela informácie o pohybe davov pútnikov do štyroch centrálnych riadiacich miestností, kde môžu prijať opatrenia na zabránenia tlačeniciam.