V Indii sa začala šiesta etapa parlamentných volieb

Naí Dillí 25. mája (TASR) - V Indii sa v sobotu začala šiesta a predposledná etapa volieb do dolnej komory parlamentu. Hlasuje sa v hlavnom meste Naí Dillí, kde volia aj viacerí súperi nacionalistického premiéra Naréndru Módího. Účasť vo voľbách môžu ovplyvniť extrémne horúčavy, ktoré v tomto regióne panujú už niekoľko dní, informovala agentúra AP.



Opozičné strany dúfajú, že vo voľbách v Naí Dillí získajú aspoň jeden alebo dva mandáty. Posledných desať rokov totiž všetkých sedem mandátov, ktoré v parlamente pripadajú na Naí Dillí, pripadlo Módího Indickej ľudovej strane (BJP).



Módího, ktorý chce zostať predsedom vlády aj ďalšie funkčné obdobie, vyhlásili politológovia za víťaza dlho pred začiatkom volieb 19. apríla. Táto perspektíva bola posilnená - podľa opozície účelovým - stíhaním viacerých Módího hlavných odporcov.



V marci sa tak do väzby dostal napr. premiér Naí Dillí Arvind Kedžrivál (55), ktorého strana bola obvinená z brania úplatkov výmenou za licencie na alkohol udelené súkromným spoločnostiam.



Deň po svojom prepustení na kauciu Najvyšším súdom Kedžrivál vyzval voličov, aby zachránili Indiu pred "touto diktatúrou", pričom vládu obvinil, že justíciu zneužíva na elimináciu opozície.



"Módí začal veľmi nebezpečnú misiu (...) Pošle všetkých opozičných vodcov do väzenia," varoval Kedžrivál, ktorý je jedným z vodcov opozičnej aliancie India. Jej členom je aj vodca strany Indický národný kongres Rahúl Gándhí.



Gándhí (53), ktorého otec, stará matka a prastarý otec slúžili ako predsedovia vlády, bol minulý rok nakrátko odvolaný z parlamentu po tom, čo bol odsúdený za ohováranie. Bankové účty jeho strany sú od februára zmrazené daňovými úradmi v dôsledku sporu o daň z príjmu spred piatich rokov.



"Nemáme peniaze na kampaň, nemôžeme podporovať našich kandidátov," upozorňoval Gándhí ešte v marci a dodal, že je tým obmedzená schopnosť strany bojovať o hlasy voličov.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk a organizácie pre ľudské práva reagovali na Kedžriválovu kauzu i prenasledovanie ďalších opozičných politikov so znepokojením a vyhlásili, že voľby by tak mohli byť neobjektívne.



Vo voľbách sa volí 543 členov dolnej komory indického parlamentu. Právo voliť má v Indii 968 miliónov ľudí, čo je viac ako celkový počet obyvateľov Spojených štátov, Európskej únie a Ruska dohromady.



Siedma a záverečná fáza volieb sa uskutoční 1. júna. Hlasovacie lístky budú sčítané 4. júna. Výsledky sa zvyčajne vyhlasujú v ten istý deň.



Účasť na všeobecných voľbách je nižšia ako v roku 2019. Analytici tento pokles pripisujú "určitému nezáujmu" voličov o voľby, v ktorých sa nedá očakávať žiadne prekvapenie, iní vlnám horúčav, ktoré nasledujú jedna za druhou. Aj na túto sobotu meteorológovia vydali pre metropolitnú oblasť Naí Dillí varovanie pred horúčavami, pričom teplota môže dosiahnuť až 45 stupňov Celzia.