V Indii sa začínajú všeobecné voľby, favoritom je Módího strana BJP

Naí Dillí 19. apríla (TASR) - V Indii sa v piatok začali šesťtýždňové všeobecné voľby, v ktorých má hinduistický nacionalista a premiér Naréndra Módí takmer isté víťazstvo, keďže oslabená opozícia je zatlačená do úzadia. Na najväčšom hlasovaní na svete sa môže zúčastniť celkovo 968 miliónov ľudí, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Vyzývam všetkých voličov, aby využili svoje volebné právo v rekordnom počte. Každý hlas sa počíta a každý hlas je dôležitý!" napísal Módí v príspevku na sociálnej sieti X krátko po otvorení volebných miestností.



Módí (73) sa teší veľkej popularite aj po desiatich rokoch v úrade, počas ktorých sa zvýšil diplomatický vplyv a hospodárska sila Indie. Zintenzívnilo sa tiež úsilie jeho vlády o zosúladenie väčšinovej viery v krajine s jej politikou.



Pod vedením Módího sa India stala piatou najväčšou hospodárskou mocnosťou na svete a zohráva aj čoraz dôležitejšiu politickú úlohu ako protiváha Číny.



Módí priviedol svoju Indickú ľudovú stranu (Bháratíja džanatá pártí - BJP) už k dvom drvivým víťazstvám v rokoch 2014 a 2019, ktoré z veľkej časti stavali na jeho výzvach smerom k hinduistickým veriacim.



Analytici očakávajú, že Módí zvíťazí nad roztrieštenou alianciou viac ako dvoch desiatok strán, ktoré ešte nevymenovali svojho kandidáta na predsedu vlády.



Premiérove vyhliadky ešte viac posilnilo niekoľko trestných stíhaní jeho oponentov a daňové vyšetrovanie, ktoré tento rok zmrazilo bankové účty Indického ľudového kongresu (INC), najväčšej opozičnej strany v krajine.



Publikované prieskumy verejnej mienky sú v Indii zriedkavé, ale minuloročný prieskum spoločnosti Pew ukázal, že Módího vníma priaznivo takmer 80 percent verejnosti.



Voľby sa uskutočnia v siedmich etapách od 19. apríla do 1. júna vo viac ako milióne volebných miestností v celej Indii. Hlasovacie lístky sa spočítajú naraz 4. júna a zvyčajne sa vyhlasujú ešte v ten istý deň.



Milióny volebných pracovníkov a bezpečnostných zložiek pomocou nákladných áut, vrtuľníkov, lodí a dokonca aj slonov budú prevážať volebné urny do všetkých kútov krajiny - Himalájí, púští, obrovských metropol a odľahlých ostrovných dedín.