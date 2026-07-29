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V Indii schválili sprísnenie trestov za únik obsahu testov na školách
Prijatý návrh zdvojnásobuje maximálnu výšku trestu odňatia slobody za únik materiálov skúšok - na desať rokov - a zvyšuje maximálnu pokutu v prepočte na viac ako jeden milión dolárov.
Autor TASR
Naí Dillí 29. júla (TASR) - Dolná komora indického parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý sprísňuje tresty za úniky zadaní skúšok. K prijatiu legislatívy došlo po vlne protestov vedených mladými ľuďmi, ktoré vyústili do demisie ministra školstva Dharméndru Pradhána. Informovala o tom agentúra AFP.
Prijatý návrh zdvojnásobuje maximálnu výšku trestu odňatia slobody za únik materiálov skúšok - na desať rokov - a zvyšuje maximálnu pokutu v prepočte na viac ako jeden milión dolárov.
Poslanci zákon schválili hlasovaním aklamáciou po niekoľkohodinovej búrlivej rozprave, uviedla indická verejnoprávna televízia.
O legislatíve bude ešte hlasovať horná komora parlamentu, v ktorej má vládna koalícia premiéra Naréndru Módího väčšinu. Jeho kabinet sprísnenie trestov za únik otázok testov schválil minulý týždeň.
Protesty organizovala občiansko-recesistická Ľudová strana švábov (CJP), ktorá má veľký dosah najmä na internete. Zhromaždenia svojou účasťou podporili študenti z celej krajiny a podľa AFP predstavovali významnú výzvu pre vládu.
India síce zažíva rýchly hospodársky rast, ale tisíce mladých ľudí majú problém s nedostatkom dobre platených pracovných miest a silnej konkurencii na trhu práce. Tlak na úspech podporil rozmach prípravných vzdelávacích centier a vytvoril priestor pre organizované skupiny, ktoré zarábajú na predaji uniknutých otázok z prijímacích či záverečných skúšok. Tieto úniky skúšobných materiálov napriek opakovaným zásahom úradov zostávajú dlhodobým problémom.
Protesty proti únikom skúšobných otázok v Naí Dillí 20. júla prerástli do násilností, keď sa veľký dav demonštrantov pokúsil pochodovať smerom k budove parlamentu. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn a obušky, čo vyústilo do zrážok a viacerých zadržaní.
Prijatý návrh zdvojnásobuje maximálnu výšku trestu odňatia slobody za únik materiálov skúšok - na desať rokov - a zvyšuje maximálnu pokutu v prepočte na viac ako jeden milión dolárov.
Poslanci zákon schválili hlasovaním aklamáciou po niekoľkohodinovej búrlivej rozprave, uviedla indická verejnoprávna televízia.
O legislatíve bude ešte hlasovať horná komora parlamentu, v ktorej má vládna koalícia premiéra Naréndru Módího väčšinu. Jeho kabinet sprísnenie trestov za únik otázok testov schválil minulý týždeň.
Protesty organizovala občiansko-recesistická Ľudová strana švábov (CJP), ktorá má veľký dosah najmä na internete. Zhromaždenia svojou účasťou podporili študenti z celej krajiny a podľa AFP predstavovali významnú výzvu pre vládu.
India síce zažíva rýchly hospodársky rast, ale tisíce mladých ľudí majú problém s nedostatkom dobre platených pracovných miest a silnej konkurencii na trhu práce. Tlak na úspech podporil rozmach prípravných vzdelávacích centier a vytvoril priestor pre organizované skupiny, ktoré zarábajú na predaji uniknutých otázok z prijímacích či záverečných skúšok. Tieto úniky skúšobných materiálov napriek opakovaným zásahom úradov zostávajú dlhodobým problémom.
Protesty proti únikom skúšobných otázok v Naí Dillí 20. júla prerástli do násilností, keď sa veľký dav demonštrantov pokúsil pochodovať smerom k budove parlamentu. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn a obušky, čo vyústilo do zrážok a viacerých zadržaní.