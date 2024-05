V Indii spadol nelegálne postavený bigboard, o život prišlo 8 ľudí

Bombaj 13. mája (TASR) - Najmenej osem ľudí prišlo o život a viac ako 60 ich utrpelo zranenia, keď v pondelok v Bombaji počas prašnej búrky a dažďa spadol bigboard aj s vysokým lešením. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informoval spravodajský web The Times of India, ktorý dodal, že pod kovovou konštrukciou je uväznených 20 až 30 ľudí.



Na sociálnych sieťach sa objavili videá, ktoré zachytávajú, ako najprv strhnutý bigboard a následne aj údajne nelegálne postavená konštrukcia z lešenárskych trubiek padajú na ľudí a autá odstavené alebo jazdiace v blízkosti neďalekého benzínového čerpadla.



Podľa predbežných údajov sa v okolí bigboardu mohlo v čase jeho pádu nachádzať okolo 100 ľudí, dodal Reuters.



Miestne úrady nariadili kontrolu všetkých bigboardov v Bombaji s tým, že všetky postavené bez povolenia úradov budú odstránené.



V dôsledku dažďa a nárazového vetra dosahujúceho rýchlosť 40-50 kilometrov za hodinu došlo v Bombaji v pondelok popoludní aj k dočasnému prerušeniu prevádzky miestneho letiska, ktoré pre nízku viditeľnosť odklonilo 15 letov.



Počas monzúnového obdobia, ktorá zvyčajne trvá od júna do septembra, patrí Bombaj k tým indickým mestám, kde často dochádza k povodniam a nehodám súvisiacim s dažďom.