SVADBA S TRAGICKÝM KONCOM: Oslavu neprežilo trinásť ľudí

Naí Dillí 17. februára (TASR) - Trinásť osôb – žien a detí – zahynulo v stredu po páde do studne počas svadobnej oslavy v severoindickom zväzovom štáte Uttarpradéš. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na tamojších predstaviteľov.



K tragickému incidentu došlo, keď sa pod ženami a deťmi v jednej z dedín v okrese Kušínagar prepadol kovový poklop zakrývajúci opustenú studňu. Spadlo do nej dovedna vyše 20 ľudí. Na mieste prišlo o život 11 osôb a 15 sa podarilo zachrániť, avšak dve osoby podľahli zraneniam po prevoze do nemocnice.



Jeden z lokálnych záchranárov priblížil, že studňa bola hlboká viac než 15 metrov.



Svadobní hostia na poklope studne stáli, keď sledovali jeden z mnohých tradičných hinduistických obradov s názvom haldi, počas ktorého sa na tváre ženícha a nevesty nanáša pasta z kurkumy symbolizujúca blahobyt.



Indický premiér Naréndra Módí opísal túto nešťastnú udalosť v reakcii na Twitteri ako "srdcervúcu" a uviedol, že sa modlí za rýchle uzdravenie zranených. Uistil, že miestne úrady robia všetko, čo je v ich silách, aby pomohli zraneným a rodinám obetí.