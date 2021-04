V Indii už šiesty deň po sebe pribudlo vyše 300 000 nakazených

Naí Dillí 27. apríla (TASR) – Úrady v Indii zaznamenali v utorok už šiesty deň po sebe viac ako 300 000 novoinfikovaných koronavírusom SARS-CoV-2.



Za ostatných 24 hodín pribudlo 323.144 nových prípadov nákazy a 2771 súvisiacich úmrtí, informuje agentúra Reuters. Ide o mierny pokles oproti pondelku, keď pribudlo rekordných 352.991 novoinfikovaných, avšak celkovo bolo vykonaných výrazne menej testov než v predchádzajúcich dňoch.



Austrália sa medzitým v utorok pridala na zoznam krajín, ktoré obmedzili alebo úplne zakázali letecké spojenia z Indie. Stalo sa tak po tom, ako muž, ktorý sa vrátil z Indie do austrálskeho mesta Perth nakazil v karanténe ďalších ľudí. Následne došlo ku komunitnému šíreniu vírusu, na čo austrálske úrady zareagovali zavedením lockdownu, ako aj zákazom priamych letov z indického subkontinentu najmenej do 15 mája.



Podobné opatrenia predtým prijali aj Kanada, Spojené arabské emiráty (SAE) a Británia, pripomína agentúra AFP.



India patrí momentálne k štátom, ktoré sú aktuálne najviac zasiahnuté epidémiou infekčnej choroby COVID-19. Prvá dodávka zdravotníckeho materiálu z Británie do Indie, v ktorej je aj 100 pľúcnych ventilátorov a 95 koncentrátorov kyslíka, dorazila v utorok skoro ráno do indickej metropoly Naí Dillí.



Koncom tohto týždňa do Indie dopravia aj pomoc z Francúzska. Obsahuje osem jednotiek na výrobu kyslíka napájaných z generátora, zásobníky na skvapalnený kyslík, ktoré umožnia dodávať lekársky kyslík až 10.000 pacientom za deň, ako aj špecializované lekárske vybavenie vrátane 28 pľúcnych ventilátorov, uviedlo francúzske veľvyslanectvo v Naí Dillí.



Pomoc Indii ponúkli aj Izrael, Nemecko, Európska únia ako taká i Spojené štáty.