V Indii vyhodili do vzduchu domy páchateľov útoku v Kašmíre

Šrínagar 25. apríla (TASR) - Vojaci v indickej časti Kašmíru v piatok vyhodili do vzduchu rodinné domy dvoch mužov podozrivých z členstva v gangu, ktorému sa pripisuje utorkový útok v turistami vyhľadávanej oblasti pri meste Pahalgám a smrť 26 civilistov. Indická polícia spustila v tejto časti štátu Džammú a Kašmír rozsiahle pátranie po páchateľoch útoku, pričom tvrdí, že ide o členov pakistanskej skupiny Laškare tajjaba (LeT), ktorú OSN označila za teroristickú organizáciu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Zo správy AFP vyplýva, že dvaja hľadaní sú Indovia a ďalší dvaja sú Pakistanci. Podľa polície, ktorá sú členmi formácie Front odporu, ktorá je frakciou LeT. Na ich dolapenie bola vypísaná odmena vo výške po dva milióny rupií (vyše 23.000 eur) za každú osobu.



AFP informovala, že po útoku v Pahalgáme indická polícia vypočúvala príbuzných oboch predpokladaných útočníkov z Indie a v noci na piatok obkľúčila a neskôr aj vyhodila do vzduchu ich domy na kašmírskom vidieku.



Indické úrady spresnili, že medzi 26 obeťami útoku v Pahalgáme je 24 indických turistov, jeden zabitý turista pochádzal z Nepálu a poslednou obeťou je miestny turistický sprievodca. Zranenia pri útoku utrpelo najmenej 17 ďalších osôb.



Polícia útok označila za „teroristický“ a obvinila z jeho spáchania militantov bojujúcich proti indickej vláde. Kašmírski separatisti sa totiž snažia o vytvorenie zjednoteného nezávislého územia Kašmíru alebo o jeho pripojenie k prevažne moslimskému Pakistanu.



Od roku 2019, keď vláda v Naí Dillí Kašmíru odňala jeho poloautonómny štatút a drasticky potlačila občianske slobody a slobodu slova, došlo v Kašmíre k mnohým útokom, pričom ich cieľom boli aj hinduisti a prisťahovalci z iných indických štátov, doteraz sa však nikdy neútočilo na turistov.



Vláda v Naí Dillí podporovala cestovný ruch v Kašmíre a jeho rozvoj označovala za znak návratu regiónu k normálu. Lákadlom pre návštevníkov sú najmä oblasti na úpätí Himalájí. Pri svojich cestách však turisti museli počítať so všadeprítomnými bezpečnostnými stanovišťami, obrnenými vozidlami a hliadkujúcimi vojakmi.



Po utorkovom útoku začali turisti v panike z Kašmíru utekať, lebo sa tam - podľa vlastných slov - necítia bezpečne, doplnila AP.