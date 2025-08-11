Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Indii zadržali mužov, ktorí sa vraj vydávali za policajtov

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V Indii sa podobný prípad odohral aj pred niekoľkými týždňami, keď zadržali muža za to, že vraj prevádzkoval fiktívne veľvyslanectvo

Autor TASR
Naí Dillí 11. augusta (TASR) - V Indii zadržali šiestich mužov, ktorí sa údajne vydávali za policajtov a vymáhali finančné príspevky z prenajatej kancelárie, odkiaľ viedli samozvaný „Medzinárodný policajný úrad pre vyšetrovanie zločinov“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Kancelária v štýle farieb polície a s príslušnými logami sa nachádzala na predmestí hlavného mesta Naí Dillí, uviedla polícia v nedeľňajšom vyhlásení.

Zadržaní muži sú podozriví z falšovania dokumentov a certifikátov a z prevádzkovania webovej stránky, na ktorej žiadali od obetí trestných činov „dary“. Údajne sa prezentovali ako štátni zamestnanci a tvrdili, že spolupracujú s Interpolom a inými medzinárodnými zložkami na boj proti zločinu.

Polícia pri prehliadkach zaistila viacero mobilných telefónov, šekové knižky, pečiatky a preukazy totožnosti.

V Indii sa podobný prípad odohral aj pred niekoľkými týždňami, keď zadržali muža za to, že vraj prevádzkoval fiktívne veľvyslanectvo z prenajatého domu neďaleko Naí Dillí a podvodom získaval peniaze od uchádzačov o zamestnanie sľubmi o práci v zahraničí. Sám sa pritom vydával za veľvyslanca fiktívnych štátov, medzi ktoré patrili „Západná Arktída, Saborga, Poulvia, Lodonia“, napísala AFP.
