V Indii zadržali Slováka, pokúšal sa dostať do Mjanmarska
Naí Dillí/Áizal 25. marca (TASR) - Indické úrady zadržali slovenského občana, ktorý sa v štáte Mizorám na severovýchode Indie pokúsil prekročiť hranicu do Mjanmarska, pričom pri sebe nemal potrebné doklady. V stredu o tom informovala miesta polícia, na ktorú sa odvoláva agentúra United News of India (UNI), píše TASR.
Zadržaného 58-ročného Slováka momentálne vypočúvajú na polícii v okrese Saiha. Jeho identitu nezverejnili a na vypočúvaní sa podľa UNI podieľajú aj federálne a štátne spravodajské zložky. Muža zadržali ešte v utorok v obci Laki príslušníci polovojenských síl Assam Rifles, ktoré zodpovedajú za ochranu hraníc na severovýchode Indie.
Zadržaný muž uviedol, že do Mjanmarska cestoval s úmyslom zúčastniť sa na tradičnom vodnom festivale. Úrady momentálne jeho tvrdenie overujú a ďalšie informácie zverejnia neskôr.
K zadržaniu Slováka indickým úradmi došlo v čase, keď je pohyb cudzincov v štáte Mizorám pod zvýšenými dohľadom miestnych bezpečnostných orgánov. Národný vyšetrovací úrad Indie totiž 13. marca zatkol šesť občanov Ukrajiny a jedného Američana. Obvinení sú z toho, že cestovali do štátu Mizorám bez povolenia potrebného pre cudzincov a vstúpili odtiaľ do Mjanmarska, kde poskytovali výcvik ozbrojeným skupinám bojujúcim proti tamojšej vojenskej vláde. Ďalšie obvinenie sa týka nelegálneho dovozu veľkého množstva dronov z Európy do Mjanmarska cez Indiu.
Indické úrady poznamenali, že militantné skupiny, ktoré sa uchýlili do Mjanmarska a bojovali v tamojšej občianskej vojne, sa v roku 2024 vrátili do Indie a zapojili do krvavého etnického konfliktu na severovýchode krajiny.
