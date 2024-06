V Indii zasadol novozvolený parlament, poslanci skladajú sľuby

Naí Dillí 24. júna (TASR) - V pondelok za začalo prvé zasadnutie dolnej snemovne indického parlamentu po nedávnych parlamentných voľbách. Poslanci začali skladať slávnostné sľuby a znovuzvolený premiér Naréndrá Módí by mal predstaviť program svojej vlády, píše TASR podľa agentúry AFP.



Skladanie sľubov potrvá dva dni a zasadnutie by malo trvať do 3. júla. Analytici očakávajú, že premiér v treťom funkčnom období zmierni svoju hinduisticko-nacionalistický program, aby vyhovel svojím koaličným partnerom. Takisto sa väčšmi zameria na infraštruktúru, sociálne zabezpečenie a hospodárske reformy.



Módí slávnostný sľub premiéra zložil 8. júna. Očakáva sa tiež, že opozičného politika Rahúla Gándhího oficiálne vymenujú za lídra opozície v Snemovni ľudu (Lók sabha) - dolnej komore parlamentu. Tento post je od roku 2014 neobsadený.



V parlamentných voľbách, ktoré sa v Indii uskutočnili vo viacerých etapách podľa jednotlivých zväzových štátov, zvíťazila nacionalistická Indická ľudová strana (BJP) premiéra Módího. Jej doterajšia vysoká prevaha v 543-člennej dolnej komore však klesla a v tomto volebnom období bude mať len 240 kresiel. Módí preto o vytvorení vlády rokoval so zástupcami ďalších členov Národnej demokratickej aliancie (NDA), ktorú viedla práve BJP. Spoločne majú 293 poslaneckých kresiel.