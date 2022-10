V Indii zastrelili tigra ľudožrúta, zabil najmenej deväť ľudí

Naí Dillí 9. októbra (TASR) - Indická polícia zastrelila tigra prezývaného "Ľudožrút z Čamparánu", ktorý zabil najmenej deväť ľudí. Na veľkej loveckej operácii sa zúčastnilo 200 osôb vrátane stopárov slonov, informovali v nedeľu indickí predstavitelia. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



Veľká šelma terorizovala miestnych obyvateľov na okrajoch Tigrej rezervácie Válmíki v oblasti Čamparán na východe Indie - len za posledný mesiac zabila najmenej šesť ľudí, vrátane ženy a jej osemročného syna túto sobotu.



Ešte pred dvoma najnovšími úmrtiami označili úrady tigra za "ľudožrúta", čo znamenalo, že je dovolené ho zastreliť. Samec mal údajne tri alebo štyri roky.



Skoršie pokusy o upokojenie a uspanie zvieraťa sa nepodarili.



"Dva tímy vošli v sobotu popoludní do lesa na dvoch slonoch a tretí tím čakal na mieste, kde podľa našich predpokladov mal tiger vyjsť von z lesa - a vystrelili sme päť nábojov, ktoré ho tam zabili," povedal pre AFP miestny policajný šéf Kiran Kumar.



Celá operácia trvala približne šesť hodín - miestni vidiečania búchali do plechových nádob, v strehu bolo osem strelcov a po šelme pátralo aj približne 200 pracovníkov lesného úradu, dodal Kumar.



Podľa predstaviteľov obrovské polia cukrovej trstiny umožňovali tigrovi ľahšie sa skrývať a napádať dedinčanov a ich hospodárske zvieratá.



Medzi obeťami bolo aj 12-ročné dievča, ktoré tiger vyvliekol z postele v stredu neskoro večer, napísali médiá.



Miestni obyvatelia v chudobných dedinách okolo tejto rezervácie v indickom štáte Bihár prestali chodiť večer von, keď tiger pri prvom útoku v máji zmrzačil tínedžera.



"Napriek neustálemu strachu z tigra sme sa nemohli zatvoriť v našich domoch, pretože sme museli nakŕmiť svoj dobytok," povedal dedinčan Ram Kisun Jadav pre noviny Hindustan Times.



Miestni obyvatelia oslavovali po správe, že zviera bolo nakoniec zastrelené.



Ochrancovia prírody pripisujú vinu za zvyšujúci sa počet zrážok človeka so zvieraťom v častiach Indie jednému javu - rýchlemu rozširovaniu ľudských osád okolo lesov a hlavných koridorov zvierat, ako slonov a tigrov.



Údaje vlády ukazujú, že v Indii v rokoch 2014 až 2019 usmrtili tigre pri útokoch takmer 225 ľudí.