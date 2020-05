V Indii zaznamenali najvyšší denný nárast prípadov COVID-19

Naí Dillí 22. mája (TASR) – India dnes zaznamenala doposiaľ najvyšší denný nárast nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na indické ministerstvo zdravotníctva.



V Indii pritom v súčasnosti uvoľňujú karanténne opatrenia a začínajú aj sprístupňovať vnútroštátne lety. V priebehu posledných 24 hodín pribudlo 6000 nových prípadov a celkový počet nakazených vzrástol na 118 447. Vírusu za ten istý čas podľahlo 148 ľudí, celkovo je to momentálne 3583.



Mnohé indické štáty už začali uvoľňovať opatrenia, ktoré boli zavedené koncom marca na obmedzenie pohybu. V pondelok krajina vstúpila do štvrtej fázy celonárodnej karantény, ktorá bude trvať do 31. mája.



Povoľuje sa medzištátny pohyb osobných vozidiel a autobusov a otvárajú sa priemyselné odvetvia, podniky, obchody i kancelárie.



O rozsahu uvoľnení sa však musia sami rozhodnúť vlády jednotlivých štátov mimo zón nákazy.



Najvyšší počet nakazených evidujú v štáte Maháraštra, ktorý je v Indii epicentrom pandémie. Posledné tri dni tam každý deň registrujú vyše 2000 nových prípadov, väčšina z nich pochádza z Bombaja.