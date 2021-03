V Indii zaznamenali najvyšší denný nárast nakazených od novembra

Naí Dillí 19. marca (TASR) – India za predchádzajúci deň zaznamenala 39.726 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to zatiaľ najvyšší denný nárast od 29. novembra minulého roka. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Experti vyjadrili obavy najmä v súvislosti s budúcotýždňovými voľbami v štátoch Západné Bengálsko, Kérala a Tamilnád. Premiér Nárendra Módí v stredu na stretnutí so šéfmi vlád jednotlivých indických štátov apeloval na podniknutie rozhodných krokov na zastavenie vznikajúcej druhej vlny pandémie.



V Indii počet nakazených presiahol hranicu 11,5 milióna, čo je najviac po USA a Brazílii. Koncom minulého roka začal počet prípadov klesať, no v uplynulých týždňoch opäť prudko vzrástol. Počet nových prípadov nákazy zverejnený v piatok bol o 11 percent vyšší než za predchádzajúci deň, kedy krajina zaregistrovala 35.871 prípadov a 154 úmrtí, čím sa celkový počet obetí začal blížiť k hranici 160.000. K najnovšiemu prudkému nárastu infikovaných prispel hlavne západoindický štát Mahárašta, v ktorom zistili 25.833 nových prípadov, čo predstavovalo 65 percent z denného počtu nakazených v krajine.



Indická vláda sa snaží zaočkovať a otestovať čo najviac ľudí. Zdravotníci doteraz podali približne 40 miliónov vakcín a vykonali viac než 230 miliónov testov.