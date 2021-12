V Indii zmrazili účty Misionárok lásky, preverujú ich aktivity

Na archívnej snímke z 14. septembra 1997 Matka Tereza (vpravo) žehná svoju nástupkyňu sestru Nirmalu na tlačovej konferencii v indickej Kalkate. Foto: TASR/AP

Naí Dillí 27. decembra (TASR) - Indická vláda premiéra Naréndru Módího údajne v Indii zmrazila bankové účty spoločnosti Misionárky lásky (MoC), založenej Matkou Terezou, a preveruje jej aktivity, informovala v pondelok agentúra AFP.Podľa správ indickej televízie NDTV však vláda v Naí Dillí v pondelok večer miestneho času informovala, že spoločnosť MoC so sídlom v Kalkate údajne sama požiadala centrálnu banku o pozastavenie pohybov na svojich účtoch. Predstavitelia MoC nateraz odmietli situáciu komentovať, dodala NDTV.Kontroverzia v médiách vznikla zrejme po zverejnení tvítu ministerky štátu Západné Bengálsko Mamaty Banerdžíovej, ktorá je kritičkou Módího vlády, pričom vo svojom tvíte upozornila, že po zmrazení účtov MoC zostalo, o ktorých sa misionárky starali,Ministerka uznala, že zákon by mal byť na prvom mieste, ale upozornila, žeNa túto správu reagoval aj generálny vikár kalkatskej arcidiecézy Dominic Gomes, keď uviedol, že zmrazenie účtov MoC jeAko pripomenula agentúra AFP, týmto protichodným správam predchádzali protesty hinduistov, ktorí počas víkendu v niektorých častiach Indie narúšali vianočné bohoslužby kresťanov. MoC okrem toho už dlhší čas čelí kritike pre údajné nútenie ľudí, aby konvertovali na katolícku vieru.Hinduisti pridružení k Módiho strane totiž opakovane vinia MoC, že pod zámienkou charitatívnych aktivít nabádajú chudobných hinduistov, aby konvertovali, a kmeňovým komunitám ponúkajú peniaze, bezplatné vzdelanie a prístrešie.Denník The Times of India pripomenul, že polícia v štáte Gudžarát vyšetruje prípad, v ktorom sú členky rehole MoC podozrivé, že chovankyne cirkevného útulku nútili k tomu, aby nosili prívesok s krížom a študovali Bibliu.Rehoľu Misionárky lásky založila v roku 1950 nositeľka Nobelovej ceny Matka Tereza - mníška, ktorá zomrela v roku 1997.MoC so sídlom vo východoindickom štáte Západné Bengálsko má viac ako 3000 mníšok po celom svete, ktoré prevádzkujú hospice, komunitné kuchyne, školy, kolónie pre malomocných a domovy pre opustené deti.Od nástupu Módího vlády k moci - v roku 2014 - si pravicové hinduistické skupiny upevnili svoje postavenie vo všetkých štátoch Indie a začali s útokmi na náboženské menšiny, pričom tvrdia, že ich cieľom je zabrániť konvertovaniu na inú vieru.Kresťania a iní kritici označujú takéto zdôvodnenie za falošné a poznamenávajú, že kresťania predstavujú iba 2,3 percenta z 1,37 miliardy obyvateľov Indie, zatiaľ čo hinduisti sú v drvivej väčšine.Hinduistické denníky v pondelok informovali o narušení vianočných slávení i záveru adventného týždňa. Konkrétne pritom spomenuli poškodenie Ježiša v životnej veľkosti v meste Ambala v štáte Harijána na severe Indie, kde vládne Módího nacionalistická Indická ľudová strana (BJP).