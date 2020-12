V Indii značne klesol počet ľudí nakazených záhadným ochorením

Naí Dillí 9. decembra (TASR) - Počet ľudí so záhadným ochorením v meste Eluru v juhoindickom štáte Ándhrapradéš značne klesol, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie tamojších úradov.



Od prepuknutia záhadného ochorenia, ku ktorému došlo v sobotu, v Indii hospitalizovali viac ako 578 ľudí. Jeden muž, ktorý vykazoval príznaky kŕčov, nevoľnosti a chronickej bolesti, na následky ochorenia zomrel.



Medzi obyvateľmi tohto 300-tisícového mesta zavládla po prepuknutí záhadnej choroby panika v súvislosti so zvýšeným rizikom nákazy nového koronavírusu. India je druhá najviac koronavírusom zasiahnutá krajina na svete. V krajine potvrdili viac ako 9,7 milióna prípadov tejto nákazy.



Dosiaľ prepustili nemocnice v súvislosti so zmienenou záhadnou chorobou 471 ľudí. Od utorka do stredy rána hospitalizovali len dvoch nových pacientov.



Regionálna vláda nariadila vziať vzorky z vody a vzduchu v postihnutých oblastiach. Podľa miestnych úradníkov vzorky nepotvrdili prítomnosť nezvyčajných látok ako olova a pesticídov. Podľa utorkových zistení tamojších zdravotníkov mali však pacienti v krvi zvýšenú hladinu niklu a olova. Ako sa tieto ťažké kovy do ich krvi dostali, zatiaľ nie je známe, keďže obsah týchto látok bol natoľko malý, že sa nedalo určiť, či sú zdrojom nákazy.



V postihnutej oblasti sa nenachádzajú žiadne veľké chemické továrne. Miestni úradníci tvrdia, že zdrojom nákazy môžu byť aj chemické prísady v pesticídoch.