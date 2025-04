V Indii zvolávajú na protesty, Gándhíovci sú obvinení z prania peňazí

Naí Dillí 16. apríla (TASR) - Hlavná opozičná strana v Indii - Indický národný kongres (INC) - má v pláne zvolať celoštátne zhromaždenia na protest proti konaniu vládnych úradov, ktoré najvyšších predstaviteľov INC obvinili z prania špinavých peňazí. Obvinenie sa týka aj Sonie Gándhíovej, vdovy po bývalom indickom premiérovi Rádžívovi Gándhím, a ich 54-ročného syna Ráhula, informovala agentúra AFP.



Ústredný úrad pre vyšetrovanie (CBI) v utorok v Naí Dillí prezentoval závery svojho vyšetrovania, pričom Gándhíovcov obvinil zo založenia fiktívnej spoločnosti s cieľom nezákonne získať aktíva novín National Herald v hodnote viac ako 20 miliárd rupií (233 miliónov eur).



Hovorca INC Džajrám Rámeš označil tieto obvinenia za politickú pomstu a zastrašovanie zo strany úradov. Rodina Gándhíovcov, ktorá už predtým poprela akékoľvek previnenie, sa zatiaľ k novým obvineniam nevyjadrila.



Vyšetrovanie proti INC a Gándhíovcom sa začalo v roku 2021 na podnet člena vládnucej Indickej ľudovej strany (BJP), podľa ktorého Gándhíovci údajne využili financie INC, aby prevzali spoločnosť Associated Journals Limited (AJL) vydávajúcu noviny National Herald, pričom cez AJL potom nezákonne nadobudli nehnuteľnosti v hodnote niekoľkých miliónov eur.



Denník National Herald prestal vychádzať v roku 2008, ale neskôr bol obnovený v digitálnej verzii.



INC trvá na tom, že vydavateľa denníka finančne podporovala kvôli jeho historickému významu a v priebehu rokov poskytla AJL pôžičky v hodnote viac ako 900 miliónov rupií.



V roku 2010 sa AJL zbavila dlhov ich výmenou za akcie, ktoré prešli na novovytvorenú spoločnosť Young Indian. INC tvrdí, že Young Indian je „nezisková organizácia“, ktorá nevypláca dividendy svojim akcionárom a riaditeľom. Sonia a Ráhul Gándhíovci patria medzi riaditeľov Young Indian, pričom každý z nich vlastní 38 percent akcií.



Opozícia v Indii opakovane obviňuje vládu premiéra Naréndru Módího zo zneužívania vyšetrovacích orgánov na nátlak na politických oponentov. Od nástupu Módího k moci v roku 2014 bolo vyšetrovaných a stíhaných okolo 150 opozičných politikov, odhadla agentúra Reuters.



Vlani bol zadržaný bývalý predseda samosprávy indickej metropoly Naí Dillí Arvind Kedžrival, ktorého obvinili z účasti na nezákonnom vydávaní licencií na alkohol. Stalo sa tak len mesiac pred parlamentnými voľbami. Kedžrival strávil vo väzbe päť mesiacov.



Ráhul Gándhí tiež čelí niekoľkým obvineniam z ohovárania a po odsúdení za tento čin bol v roku 2023 vylúčený z parlamentu, kam sa však po pár mesiacoch vrátil, keď mu najvyšší súd odložil dvojročný trest.



Ráhul je synom, vnukom a pravnukom bývalých indických premiérov, počnúc vodcom boja za nezávislosť Džavaharlálom Nehrúom. INC vedie proti Módímu politický boj, ale posledných troje celoštátnych volieb prehral.