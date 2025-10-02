< sekcia Zahraničie
V Indonézii nenašli žiadne známky života pod troskami zrútenej školy
Polícia uviedla, že základy starej budovy zrejme neboli schopné uniesť prístavbu a zrútili sa počas betónovania, ozrejmuje agentúra AP.
Autor TASR
Jakarta 2. októbra (TASR) - Indonézski záchranári vo štvrtok nezistili „žiadne známky života“ pod troskami zrútenej budovy islamskej školy, kde zostáva naďalej uviaznutých 59 žiakov, uviedli predstavitelia agentúry na zmierňovanie následkov katastrof. Budova v meste Sidoarjo na východe ostrova Jáva sa zrútila v pondelok, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
„Použili sme zariadenia modernej technológie, ako sú termovízne drony, a z vedeckého hľadiska sme nezistili žiadne známky života,“ povedal šéf agentúry počas tlačovej konferencie. Podľa AFP tak narastajú obavy, že pod troskami už nie je nikto nažive.
Iný predstaviteľ úradu pre Reuters doplnil, že záchranári po menách volali nezvestných žiakov, použili detektory pohybu a skenery na sledovanie pohybov alebo životných funkcií. Vo štvrtok do záchrannej akcie nasadili aj žeriav, aby odstránil ľahké časti trosiek, dodal.
V stredu neskoro večer riaditeľ Národnej pátracej a záchrannej agentúry Basarnas oznámil, že celkový počet obetí dosiahol šesť, hoci agentúra na zmierňovanie následkov katastrof vo štvrtok uvádzala stále päť obetí.
Budova školy sa zrútila v pondelok, keď sa žiaci zúčastňovali na modlitbách. Obeťami sú prevažne chlapci v tínedžerskom veku. Dievčatá sa modlili v inej časti budovy a podarilo sa im uniknúť. Žiaci školy sú vo veku od 12 do 17 rokov, vysvetľuje televízia BBC.
Pôvodná modlitebňa mala dve poschodia, ale bez povolenia k nej boli pristavané ďalšie dve. Polícia uviedla, že základy starej budovy zrejme neboli schopné uniesť prístavbu a zrútili sa počas betónovania, ozrejmuje agentúra AP.
Podľa BBC patrí postihnutá škola do kategórie pesantren - tradičná islamská internátna škola v Indonézii. Študenti tam žijú, študujú a praktizujú náboženstvo pod vedením náboženského učiteľa. Tradične sa zameriavajú na islamské štúdiá, memorovanie Koránu, výučbu arabčiny a islamského práva. V súčasnosti mnoho z nich ponúka aj všeobecné vzdelávanie.
