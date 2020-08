V Indonézii odsúdili za rúhanie moslima, ktorý zničil Korán

Medan 5. augusta (TASR) - V Indonézii odsúdili v utorok muža na tri roky väzenia za zničenie Koránu. Ide o zriedkavý prípad, keď bol moslim odsúdený za rúhanie v krajine, kde moslimovia tvoria takmer 90 percent populácie. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Prokuratúra pre páchateľa - 44-ročného Doniho Irawana Malaya - pôvodne žiadala sedemročný trest. Malay sa tento rok objavil na titulkoch novín, keď vyšiel z mešity v meste Medan s Koránom ukrytým vo svojich nohaviciach. Svätú knihu islamu potom roztrhal a jej strany hodil do koša. Muža zastavil rozhnevaný dav.



Ľudskoprávne organizácie už dlho bojujú proti indonézskym zákonom o rúhaní, ktoré sú v tejto moslimskej krajine podľa nich často zneužívané proti kresťanom, budhistom a iným náboženským menšinám.



Minulý rok napríklad Najvyšší súd v Indonézii zamietol odvolanie čínskej budhistky, ktorá bola odsúdená na 18 mesiacov väzenia za to, že sa sťažovala proti hlasnej výzve z mešity na spoločnú modlitbu.



V roku 2017 bol za rúhanie odsúdený na dva roky väzenia bývalý guvernér Jakarty Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama - prvý kresťanský vodca čínskeho pôvodu v Indonézii. Purnama bol obžalovaný zo znevažovania jedného z veršov Koránu, ktorý jeho politickí oponenti údajne využili ako argument, prečo by moslimovia vo voľbách nemali hlasovať za nemoslimského kandidáta.