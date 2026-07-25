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V Indonézii pátrajú po motorovom člne, na palube mal byť aj jeden Čech
Plavidlo odplávalo v piatok ráno z oblasti Tanjung Una-Una v provincii Stredné Sulawesi smerom do prístavu Marisa v susednej provincii Gorontalo.
Autor TASR
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Jakarta 25. júla (TASR) - Indonézski záchranári pátrajú po motorovom člne, ktorý sa v piatok stratil v zálive Tomini pri ostrove Sulawesi. Podľa tamojších predstaviteľov bolo na palube 11 európskych turistov vrátane jedného Čecha. V sobotu o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na indonézske úrady, píše TASR.
Plavidlo odplávalo v piatok ráno z oblasti Tanjung Una-Una v provincii Stredné Sulawesi smerom do prístavu Marisa v susednej provincii Gorontalo. Vedúci predstaviteľ tamojšej pátracej a záchrannej agentúry Herijanto potvrdil, že loď do svojho cieľa však nedorazila podľa plánu.
Miestny sprievodca nahlásil nezvestný čln agentúre v piatok o 15.40 h miestneho času (9.40 h SELČ), čo viedlo k okamžitému spusteniu pátracej akcie, uviedol Herijanto.
„Obavy vznikli, keď ich motorový čln nedorazil do popoludnia... Okamžite sme cez noc spustili pátraciu akciu, ale doteraz sme nenašli žiadne stopy,“ vyhlásil.
Podľa indonézskych úradov boli na palube jeden Čech, jeden Belgičan, päť holandských občanov, traja Nemci, jedna Francúzka a dvaja indonézski členovia posádky.
Na základe predpokladanej trasy lode boli do operácie nasadené desiatky pátracích a záchranných tímov, ktoré prehľadávajú vodnú plochu s rozlohou približne 300 námorných míľ v zálive Tomini a v jeho okolí, vysvetlil Herijanto. Pri pátraní podľa neho využívajú aj termovízny dron a potápačskú výstroj.
Indonézska meteorologická agentúra predpovedala v tejto oblasti prevažne jasnú oblohu, záchranári však v sobotu čelili náročným podmienkam, vrátane silného vetra a vĺn dosahujúcich výšku až 2,5 metra, uvádza AP.
Plavidlo odplávalo v piatok ráno z oblasti Tanjung Una-Una v provincii Stredné Sulawesi smerom do prístavu Marisa v susednej provincii Gorontalo. Vedúci predstaviteľ tamojšej pátracej a záchrannej agentúry Herijanto potvrdil, že loď do svojho cieľa však nedorazila podľa plánu.
Miestny sprievodca nahlásil nezvestný čln agentúre v piatok o 15.40 h miestneho času (9.40 h SELČ), čo viedlo k okamžitému spusteniu pátracej akcie, uviedol Herijanto.
„Obavy vznikli, keď ich motorový čln nedorazil do popoludnia... Okamžite sme cez noc spustili pátraciu akciu, ale doteraz sme nenašli žiadne stopy,“ vyhlásil.
Podľa indonézskych úradov boli na palube jeden Čech, jeden Belgičan, päť holandských občanov, traja Nemci, jedna Francúzka a dvaja indonézski členovia posádky.
Na základe predpokladanej trasy lode boli do operácie nasadené desiatky pátracích a záchranných tímov, ktoré prehľadávajú vodnú plochu s rozlohou približne 300 námorných míľ v zálive Tomini a v jeho okolí, vysvetlil Herijanto. Pri pátraní podľa neho využívajú aj termovízny dron a potápačskú výstroj.
Indonézska meteorologická agentúra predpovedala v tejto oblasti prevažne jasnú oblohu, záchranári však v sobotu čelili náročným podmienkam, vrátane silného vetra a vĺn dosahujúcich výšku až 2,5 metra, uvádza AP.