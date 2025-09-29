< sekcia Zahraničie
V Indonézii sa jedlom otrávili tisíce školákov

Autor TASR
Jakarta 29. septembra (TASR) - Indonézsky prezident Prabowo Subianto v pondelok obhajoval svoj program poskytovania bezplatných obedov pre školákov a tehotné ženy. V rámci tohto programu sa tento rok otrávilo jedlom 6000 žiakov. Podľa prezidenta je percentuálny podiel postihnutých z celkového počtu vydaných obedov malý a program je stále iba v začiatkoch. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Prípady otravy vyvolali pobúrenie indonézskej verejnosti a televízne stanice vo svojich reportážach ukazovali zábery detí na nemocničných lôžkach.
Ľudskoprávne organizácie medzitým pre obavy o zdravie ľudí volajú po pozastavení programu, ktorý má od svojho spustenia v januári približne 30 miliónov príjemcov. Ambíciou je zvýšiť ich počet do konca tohto roka na 83 miliónov. Vláda takisto plánuje v budúcom roku strojnásobiť rozpočet programu na približne 20 miliárd dolárov.
Organizácia Network for Education Watch eviduje, že od spustenia programu sa jedlom v celej Indonézii otrávilo viac než 6000 detí, z toho dve tretiny od začiatku augusta. Stovky postihnutých hlásili v uplynulých týždňoch úrady z provincií Západná Jáva a Stredné Sulawesi. Celkovo podľa Reuters zaznamenali približne 70 samostatných incidentov.
„Áno, boli tam nedostatky, otravy jedlom. Spočítali sme všetky podané jedlá - odchýlka, nedostatok alebo chyba predstavuje 0,00017 percenta,“ povedal v pondelok Prabowo na straníckom podujatí.
Program, ktorého cieľom je predchádzať podvýžive detí, podľa prezidenta zlepšil stravovanie mnohých z nich a navyše vytvoril pracovné miesta a poskytol miestnym poľnohospodárom a rybárom príležitosti na predaj svojich produktov.
Po víkendovom zasadnutí vlády, na ktorom sa diskutovalo o tom, ako zabrániť otravám jedlom, prezident nariadil, aby každá kuchyňa zapojená do programu dostala zariadenie na rýchle testovanie kvality potravín. Okrem toho dostane aj prístroj na sterilizáciu tácok, vodný filter a kamerový systém pripojený na centrálne úrady na účely monitorovania.
Indonézsky štátny úrad pre výživu minulý týždeň oznámil, že z 9000 zapojených kuchýň nechal 40 zatvoriť pre nesplnenie noriem.
Agentúra Reuters napísala, že v Indonézii ide o citlivú kauzu. To podľa agentúry dokazuje aj skutočnosť, že prezidentova kancelária dočasne zrušila akreditáciu novinára, ktorý Prabowovi položil otázku, ako plánuje riešiť prípady otravy jedlom.
