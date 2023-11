V Indonézii sa narodilo mláďa kriticky ohrozeného slona sumatrianskeho

Jakarta 13. novembra (TASR) - Na západe Indonézie sa počas víkendu narodilo mláďa kriticky ohrozeného slona sumatrianskeho, oznámili tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AFP.



Mláďa sa narodilo v národnom parku Way Kambas v provincii Lampung na juhu ostrova Sumatra a váži približne 100 kilogramov, uviedlo ministerstvo životného prostredia a lesov.



Malý samček ešte nedostal meno a jeho matku Risku ošetrovatelia po pôrode monitorujú. Mláďa porodila aj v roku 2017.



V septembri tohto roka sa v parku Way Kambas narodilo aj mláďa nosorožca sumatrianskeho, čo jen tiež kriticky ohrozený živočíšny druh. Na Sumatre sa v septembri v inom národnom parku narodilo aj ďalšie sloníča.



"Dúfame, že narodenie viacerých zvierat vo voľnej prírode naznačuje, že snahy o ochranu chránených druhov v národných parkoch... sú vykonávané správne," uviedol indonézsky ochranár Satyawan Pudyatmoko.



Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) sú slony sumatrianske na pokraji vyhynutia, pričom ich počet je celosvetovo len 2400 až 2800 kusov.



Slony ohrozujú pytliaci, ktorí ich zabíjajú pre kly. Ide o veľmi hodnotnú komoditu v nelegálnom obchode so zvieratami žijúcimi vo voľnej prírode. Slony ohrozuje aj odlesňovanie.



Indonézia bojuje proti porušovaniu environmentálnych zákonov. V posledných rokoch bolo pritom hlásených niekoľko prípadov otravy slonov, píše AP.