V Indonézii schválili novelu zakazujúcu pohlavný styk mimo manželstva

Jakarta 6. decembra (TASR) - Indonézsky parlament schválil v utorok novelu trestného zákona zakazujúcu mimomanželský pohlavný styk. Nová úprava platí Indonézanov aj zahraničných návštevníkov krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



V rámci schválených zmien bolo upravených niekoľko článkov trestného zákona. Po novom je tak v Indonézii možné potrestať mimomanželský pohlavný styk až jedným rokom odňatia slobody a nemanželské spolužitie šiestimi mesiacmi väzenia, píše AP.



Schválenie tejto novely pritom mnohí jej kritici vnímajú ako regres. "Vraciame sa späť... represívne zákony by sa mali rušiť, no tento návrh zákona dokazuje, že tvrdenia zahraničných odborníkov o úpadku našej demokracie sú pravdivé," uviedol prezident indonézskej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Usman Hamid.



Indonézski poslanci napokon do novely trestného zákonníka nezaradili článok, ktorý by postavil mimo zákon aj pohlavný styk medzi osobami rovnakého pohlavia, čo privítali aktivisti z LGBT komunity.



Schválené znenie novely však zakazuje propagovanie antikoncepcie a rúhanie a opätovne zavádza zákaz urážania indonézskeho prezidenta a ďalších štátnych inštitúcií, predstaviteľov a štátnej ideológie.



Interrupcie zostanú aj v novelizovanom trestnom zákonníku nelegálne, avšak do nového znenia boli pridané výnimky pre ženy v ohrození života a obete znásilnenia. V novom zákonníku zostal zachovaný trest smrti, ktorého zrušenie požadovali ochrancovia ľudských práv.