V Indonézii spozorovali po vyše 170 rokoch vtáka dudroša žltookého

Jakarta 25. februára (TASR) - Vtáka dudroša žltookého, o ktorom sa predpokladalo, že dávno vyhynul, opäť spozorovali po viac než 170 rokoch v dažďovom pralese na ostrove Borneo. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Dudroša žltookého doteraz zdokumentovali iba raz, a to v roku 1848. Všetky ďalšie snahy o jeho nájdenie boli neúspešné.



Koncom minulého roka však dvaja návštevníci indonézskej časti ostrova Borneo spozorovali vtáka, ktorého nepoznali a vyfotografovali ho predtým, než ho pustili späť do lesa, informovala organizácia Global Wildlife Conservation.



"Tohto vtáka často nazývajú najväčšou záhadou v indonézskej ornitológii," povedal Panji Gusti Akbar, hlavný autor článku o objave, ktorý zverejnili v časopise BirdingASIA. "Je úžasnou správou, že nevyhynul a stále žije v týchto nížinatých pralesoch," dodal.



Po celom svete je viac než 150 druhov vtákov, ktorých výskyt vedci nezaznamenali už desaťročie. "Objavy, ako je tento, sú neuveriteľné a dávajú nádej do budúcnosti, že sa nám podarí objaviť aj ďalšie druhy," uviedol Barney Long, riaditeľ Global Wildlife Conservation.