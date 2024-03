V Indonézii ukončili pátranie po nezvestných rohingských utečencoch

Jakarta 22. marca (TASR) - Indonézski záchranári vo štvrtok večer ukončili pátranie po nezvestných rohingských utečencoch pri pobreží provincie Aceh. Ich loď sa prevrátila ešte v stredu a zachrániť sa podarilo najmenej 75 ľudí. Podľa preživších ich na palube bolo približne 150. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



Podľa predstaviteľa pátracej a záchrannej jednotky v Acehu sa pátranie skončilo, pretože nie je k dispozícii žiaden zoznam cestujúcich a podľa ich analýzy sa na prevrátenom člne nemohlo nachádzať 150 ľudí. "Všetci rohingskí utečenci, ktorí sa včera nachádzali na palube lode, boli zachránení," vyhlásil. To je v rozpore s vyhlásením niektorých preživších, ktorí tvrdia, že desiatky Rohingov strhol prúd.



Najmenej osem utečencov hospitalizovali vo štvrtok večer v nemocnici pre dehydratáciu, ostatných previezli do dočasného úkrytu.



Zachránení uviedli, že pôvodne utiekli pred represiami v Mjanmarsku do susedného Bangladéša. Odtiaľ sa z preplnených táborov snažili po mori dostať cez Indonéziu ďalej do Malajzie.



Ako informovala agentúra OSN pre utečencov, minulý rok takmer 4.500 Rohingov (dve tretiny boli ženy a deti), utieklo na lodiach z Mjanmarska a z utečeneckých táborov v susednom Bangladéši. Z nich 569 zomrelo alebo bolo nezvestných počas plavby cez Bengálsky záliv a Andamanské more, čo je najvyšší počet obetí od roku 2014.