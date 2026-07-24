< sekcia Zahraničie
V Indonézii ukončili pátranie po stroskotanej lodi
O niekoľko dní neskôr našli na neobývanom ostrove dvoch preživších a piatich ďalších zachránili z mora.
Autor TASR
Jakarta 24. júla (TASR) - Desaťdňové pátranie po pasažieroch stroskotanej osobnej lode pri východnom pobreží Indonézie v piatok oficiálne ukončili. Štrnásť osôb zostáva nezvestných, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Plavidlo s viac než 70 ľuďmi na palube sa potopilo ešte 15. júla počas plavby blízko ostrova Selayar, Ide o malý tropický ostrov južne od podstatne väčšieho ostrova Sulawesi.
O niekoľko dní neskôr našli na neobývanom ostrove dvoch preživších a piatich ďalších zachránili z mora.
„Celá oblasť pátrania bola dôkladne prehľadaná... a nenašli sa žiadne ďalšie stopy po obetiach,“ uviedol v piatkovom vyhlásení predstaviteľ pátracích a záchranných zložiek Andi Sultan. Úrady spresnili, že z celkovo 76 ľudí na palube sa podarilo zachrániť 58 živých pasažierov a štyroch našli bez známok života.
Štrnásť osôb je evidovaných ako nezvestných. Námorné nehody sú v Indonézii, ktorú tvorí súostrovie s vyše 17.000 ostrovmi, bežným javom. Prispievajú k tomu laxné bezpečnostné normy aj nevyspytateľné počasie, píše AFP.
V januári tohto roka sa pri východnej Indonézii potopila loď s tromi španielskymi turistami, ktorých smrť neskôr potvrdili. Po tom, čo úrady vtedy ukončili pátranie, zostal oficiálne nezvestný aj desaťročný chlapec.
Plavidlo s viac než 70 ľuďmi na palube sa potopilo ešte 15. júla počas plavby blízko ostrova Selayar, Ide o malý tropický ostrov južne od podstatne väčšieho ostrova Sulawesi.
O niekoľko dní neskôr našli na neobývanom ostrove dvoch preživších a piatich ďalších zachránili z mora.
„Celá oblasť pátrania bola dôkladne prehľadaná... a nenašli sa žiadne ďalšie stopy po obetiach,“ uviedol v piatkovom vyhlásení predstaviteľ pátracích a záchranných zložiek Andi Sultan. Úrady spresnili, že z celkovo 76 ľudí na palube sa podarilo zachrániť 58 živých pasažierov a štyroch našli bez známok života.
Štrnásť osôb je evidovaných ako nezvestných. Námorné nehody sú v Indonézii, ktorú tvorí súostrovie s vyše 17.000 ostrovmi, bežným javom. Prispievajú k tomu laxné bezpečnostné normy aj nevyspytateľné počasie, píše AFP.
V januári tohto roka sa pri východnej Indonézii potopila loď s tromi španielskymi turistami, ktorých smrť neskôr potvrdili. Po tom, čo úrady vtedy ukončili pátranie, zostal oficiálne nezvestný aj desaťročný chlapec.