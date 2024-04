V Indonézii vybuchla sopka Ruang, evakuovať museli stovky ľudí

Jakarta 17. apríla (TASR) - V odľahlej oblasti Indonézie v noci na stredu vybuchla sopka Ruang, čo si vyžiadalo evakuáciu stoviek ľudí. Sopka vychrlila lávu a stĺp popola do výšky vyše dvoch kilometrov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Ruang, stratovulkán v provincii Severné Sulawesi, prvýkrát vybuchol v utorok pred desiatou hodinou večer miestneho času a dvakrát v skorých ranných hodinách v stredu, uviedli vulkanologické a geologické úrady tejto krajiny ležiacej v juhovýchodnej Ázii.



Bezprostredne nehlásili úmrtia ani zranenia, ale viac ako 800 ľudí museli podľa miestnych médií evakuovať z dvoch dedín na ostrove Ruang na neďaleký ostrov Tagulandang.



Prvá erupcia vytlačila stĺp popola do výšky dvoch kilometrov a druhá ho posunula do výšky 2,5 kilometra. Vulkanológovia už v utorok upozornili, že po dvoch zemetraseniach v uplynulých týždňoch sa na Ruangu zvýšila sopečná aktivita.



Stupeň pohotovosti pre sopku s vrcholom vo výške 725 metrov nad morom pred erupciou zvýšili na tretí z celkovo štyroch stupňov.



Úrady tiež zaviedli štvorkilometrovú ochrannú zónu okolo krátera, ktorý sa nachádza viac ako 100 kilometrov severne od provinčného hlavného mesta Manado.



Indonézia, rozľahlé súostrovie, zažíva častú seizmickú a vulkanickú aktivitu vzhľadom na svoju polohu na tichomorskom "Ohnivom kruhu" – oblúku, na ktorom sa stretávajú tektonické platne a ktorý sa tiahne od Japonska cez juhovýchodnú Áziu po tichomorskú panvu.