V Indonézii vybuchla sopka Sinabung, erupcia trvala šesť minút

Jakarta 7. mája (TASR) - Indonézska sopka Sinabung na severe ostrova Sumatra v piatok vybuchla, chrliac popol a dym do výšky 2800 metrov, informovala agentúra AFP.



Sopka začala chrliť dym a sopečný materiál okolo deviatej hodiny ráno miestneho času. Erupcia trvala približne šesť minút, uviedla miestna geologická agentúra.



Úrady odporučili obyvateľom a turistom nevstupovať do vzdialenosti menšej než päť kilometrov od sopky. "Miestni obyvatelia ani turisti by nemali v blízkosti sopky a vysťahovaných dedín vykonávať nijaké činnosti, pretože aktivita sopky je stále vysoká," uviedol pre agentúru AFP Muhammad Nurul Asrori z tímu monitorujúceho aktivitu sopky.



Obyvateľov v piatok neevakuovali, nebola prerušená ani letecká doprava. Bezprostredné okolie vulkánu je pre zvýšenú sopečnú aktivitu už dlhšie neobývané.



Indonézia sa rozkladá na takmer 17.000 ostrovoch, na ktorých sa nachádza spolu približne 130 aktívnych sopiek. Sopka Sinabung, vysoká takmer 2500 metrov, sa prebudila po niekoľkých storočiach v roku 2010. Pri výbuchu vtedy zahynuli dvaja ľudia. Sopka odvtedy vybuchla niekoľkokrát. K najtragickejšej erupcii došlo v roku 2014, keď zahynulo najmenej 16 ľudí.