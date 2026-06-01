< sekcia Zahraničie
STARÁ MUNÍCIA ZABÍJALA: Obrovská explózia zničila domy a zabila 5 ľudí
Výbuch obyvateľov ohlušujúcim rachotom, po ktorom nasledovala ohnivá guľa a do vzduchu stúpal hustý čiernym dym.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jakarta 1. júna (TASR) - Päť ľudí zomrelo a takmer 20 utrpelo zranenia pri výbuchu v rybárskej dedine v indonézskej provincii Papua. Podľa polície s vysokou pravdepodobnosťou explodovala munícia z druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Výbuch v nepokojnej provincii v nedeľu popoludní prekvapil miestnych obyvateľov ohlušujúcim rachotom, po ktorom podľa záberov televízie Kompas nasledovala ohnivá guľa a do vzduchu stúpal hustý čiernym dym.
Hovorca polície uviedol, že príčinou explózie bola zrejme bomba alebo mínometný granát z čias druhej svetovej vojny. Zničených zostalo deväť domov. S ľahkými poraneniami ošetrili najmenej 19 ľudí a nezvestné sú tri osoby.
Minulý rok zahynulo v provincii Západná Jáva 13 ľudí, keď sa indonézski vojaci pokúšali zlikvidovať vyradenú muníciu jej odpálením v jame. Medzi obeťami bolo deväť civilistov.
Indonézia bola počas druhej svetovej vojny dôležitým bojiskom, keď jednotky Japonského cisárstva obsadili vtedajšiu Holandskú východnú Indiu a spojenecké sily bojovali o jej znovuzískanie.
Výbuch v nepokojnej provincii v nedeľu popoludní prekvapil miestnych obyvateľov ohlušujúcim rachotom, po ktorom podľa záberov televízie Kompas nasledovala ohnivá guľa a do vzduchu stúpal hustý čiernym dym.
Hovorca polície uviedol, že príčinou explózie bola zrejme bomba alebo mínometný granát z čias druhej svetovej vojny. Zničených zostalo deväť domov. S ľahkými poraneniami ošetrili najmenej 19 ľudí a nezvestné sú tri osoby.
Minulý rok zahynulo v provincii Západná Jáva 13 ľudí, keď sa indonézski vojaci pokúšali zlikvidovať vyradenú muníciu jej odpálením v jame. Medzi obeťami bolo deväť civilistov.
Indonézia bola počas druhej svetovej vojny dôležitým bojiskom, keď jednotky Japonského cisárstva obsadili vtedajšiu Holandskú východnú Indiu a spojenecké sily bojovali o jej znovuzískanie.