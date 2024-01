V Indonézii vybuchlo niekoľko sopiek, úrady evakuovali tisíce ľudí

Jakarta 21. januára (TASR) — Indonézska sopka Merapi na ostrove Jáva v nedeľu vybuchla a vychrlila do ovzdušia plyny a lávu. Okrem nej sa cez víkend prebudilo ešte niekoľko ďalších sopiek, indonézske úrady preto boli nútené evakuovať tisíce ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Sopka Merapi ležiaca na hranici provincie Stredná Jáva a regiónu Jogjakarta v nedeľu podľa miestnych úradov vychrlila zmes horúcich plynov, dymu a lávy až do vzdialenosti dvoch kilometrov. Stĺp horúcich plynov siahal do výšky približne 100 metrov, popol pokryl niekoľko dedín v okolí sopky. Obete hlásené neboli.



Merapi, v preklade Hora ohňa, je najaktívnejším z viac než 120 vulkánov v Indonézii. Jeho nedeľná explózia je prvou od novembra 2020, keď úrady zvýšili stupeň ohrozenia na druhý najvyšší. Obyvatelia boli varovaní, aby sa ku kráteru nepribližovali na menej ako sedem kilometrov a pozorne sledovali prípadné výrony lávy. Výbuch Merapi v roku 2010 si vyžiadal 347 životov a vyhnal z domovov 20.000 obyvateľov. V okruhu desiatich kilometrov okolo sopky žije približne 250.000 ľudí.



V nedeľu sa prebudila aj sopka Marapi na ostrove Sumatra, ktorej názov takisto znamená Hora ohňa. Približne 500 obyvateľov žijúcich v jeho blízkosti bolo evakuovaných. Marapi vybuchla aj v decembri, pričom na jej svahoch zahynulo 23 horolezcov a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.



Horúce plyny začala v nedeľu chrliť i sopka Lewotobi Laki Laki v provincii Východné Malé Sundy; z jej okolia evakuovali viac ako 6500 ľudí. Už v sobotu vybuchli sopky Semeru v provincii Východná Jáva a Ibu na ostrove Halmahera v provincii Severné Moluky, ktoré chrlili plyny a popol do výšky niekoľkých stoviek metrov.



Indonézia sa nachádza v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou známej aj ako Pacifický ohnivý kruh, kde často dochádza k zemetraseniam a výbuchom sopiek.