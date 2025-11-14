Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Zahraničie

V Indonézii pre zosuvy pôdy zahynuli dve osoby

.
Záchranári používajú ťažké stroje pri pátraní po obetiach zosuvu pôdy v Cilacape na ostrove Jáva v Indonézii, piatok 14. novembra 2025. Foto: TASR/AP

K zosuvom, ktoré poškodili či zavalili domy, došlo vo štvrtok neskoro večer v troch dedinách okresu Cilacap.

Autor TASR
Jakarta 14. novembra (TASR) - V Indonézii zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 21 ľudí je nezvestných v dôsledku zosuvov pôdy, uviedol v piatok tamojší predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

K zosuvom, ktoré poškodili či zavalili domy, došlo vo štvrtok neskoro večer v troch dedinách okresu Cilacap. „Do piatku rána sa podarilo zachrániť 23 ľudí. Dve osoby boli nájdené mŕtve a 21 ďalších sa stále hľadá,“ uviedol vo vyhlásení hovorca národného úradu pre zvládanie katastrof. Podľa jeho slov nestabilný terén sťažoval pátracie a záchranné práce, preto sa nasadila ťažká technika.

Meteorologická agentúra vydala začiatkom týždňa varovanie pred extrémnym počasím. Upozornila na hroziace hydrometeorologické katastrofy a silné dažde v niektorých regiónoch Indonézie.

Daždivé obdobie monzúnov v Indonézii trvá zvyčajne od novembra do apríla a často prináša zosuvy pôdy, prívalové povodne a choroby prenášané vodou. Búrková sezóna je v dôsledku zmeny klímy dlhšia a intenzívnejšia.

Začiatkom novembra si prívalové povodne a zosuvy pôdy v odľahlej oblasti Papuy vyžiadali najmenej 15 obetí a ďalších osem je nezvestných.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA NA ŽELEZNICI: V Pečovskej Novej Vsi hlásia jednu obeť

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života