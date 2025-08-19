< sekcia Zahraničie
V Indonézii zatkli Peruánku za pašovanie drog v sexuálnej hračke
Peruánka polícii povedala, že ju najal istý muž prostredníctvom takzvaného temného webu (dark web), aby prepašovala drogy do Indonézie za odmenu 20.000 dolárov.
Autor TASR
Denpasar 19. augusta (TASR) - Na indonézskom ostrove Bali zatkli ženu z Peru, ktorá sa naň údajne pokúšala prepašovať drogy skryté v sexuálnej hračke v genitáliách a v spodnej bielizni, uviedla v utorok tamojšia polícia. Obvinili ju z pašovania 1,4 kilogramu kokaínu a desiatok tabletiek extázy, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Štyridsaťdvaročná žena priletela na Bali 12. augusta z Kataru. „Colníkom sa zdalo jej správanie podozrivé a po konzultácii s políciou ju podrobili dôkladnejšej kontrole,“ oznámil na tlačovej konferencii riaditeľ policajného odboru boja proti drogám na Bali.
AFP pripomína, že Indonézia má jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete a za pašovanie drog hrozí až trest smrti. Od roku 2017 však v Indonézii platí moratórium na vykonávanie trestu smrti.
