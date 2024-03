V Ingušsku zabili šiestich podozrivých militantov Islamského štátu

Moskva 3. marca (TASR) - Ruské úrady v nedeľu oznámili, že vo väčšinovo moslimskej kaukazskej republike Ingušsko zabili šesť podozrivých bojovníkov džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). TASR informuje podľa agentúry AFP.



Špeciálne jednotky ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) obkľúčili šiestich podozrivých v budove v meste Karabulak a "zneškodnili" ich v rámci operácie, ktorá sa začala ešte v noci na nedeľu, spresnil ruský národný protiteroristický výbor.



Ako ďalej dodal, traja z podozrivých militantov boli na federálnom zozname hľadaných osôb a boli členmi IS, ktorí sa "podieľali na viacerých teroristických zločinoch".



Vzťahuje sa to aj na útok na policajnú stanicu a vraždu troch policajtov z marca 2023, uviedol výbor s tým, že razia si nevyžiadala žiadne civilné obete.



Ruské úrady často informujú o zmarení útokov plánovaných podozrivými islamistickými zoskupeniami, píše AFP.



Vplyv skupiny Islamský štát je v Rusku ohraničený napriek tomu, že v uplynulých rokoch došlo k niekoľkým útokom najmä vo väčšinovo moslimských kaukazských republikách Čečensko, Ingušsko a Dagestan.



V apríli 2017 sa IS prihlásila k zodpovednosti za útok, pri ktorom prišli o život dvaja policajti v meste Astrachan v Astrachanskej oblasti. Podľa oficiálnych údajov bojovalo v radoch IS takmer 4500 Rusov najmä z Kaukazu, píše AFP.