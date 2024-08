V Ingušsku zadržali troch ľudí, vraj chystali teroristický útok

Moskva 28. augusta (TASR) - Ruské úrady zadržali troch ľudí podozrivých z plánu vykonať teroristický útok na kostol v prevažne moslimskej republike Ingušsko, ležiacej na severe Kaukazu. Údajne ide o členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trojica ruských občanov plánovala útok na kostol v meste Sunža, uviedla v stredu na sociálnej sieti Telegram ingušská pobočka Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom).



Vyšetrujú ich pre "podozrenia z účasti na činnosti teroristickej organizácie" a "prípravy na spáchanie teroristického činu na základe predchádzajúceho sprisahania". Počas úkonov a súvisiacich prehliadok sa podľa vyšetrovateľov zistilo, že obvinení plánovali spáchať sabotáž a teroristické činy v Ingušsku.



Nemenovaný zdroj oboznámený s prípadom, ktorého citovala ruská agentúra RIA Novosti, uviedol, že zadržaní sú členmi siete IS. AFP pripomína, že Rusko pravidelne oznamuje, že zmarilo plány útokov údajných islamistických buniek. IS zase opakovane sľubuje cieliť na Rusko pre jeho podporu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



V marci prišlo o život 145 ľudí pri útoku na koncertnú sálu na predmestí Moskvy. Išlo o vôbec najkrvavejší teroristický útok v Rusku za posledné dve desaťročia. K zodpovednosti zaň sa prihlásila afganská odnož IS - Islamský štát-Chorásán (IS-K). Ruské úrady odvtedy držia vo väzbe štyroch predpokladaných útočníkov - občanov Tadžikistanu.



Minulý týždeň sa zase vzbúrili väzni v trestaneckej kolónii v ruskej Volgogradskej oblasti, pričom na niekoľko hodín zajali ako rukojemníkov zamestnancov zariadenia a najmenej troch z nich zabili. Ruské špeciálne jednotky napokon štyroch väzňov, zjavne napojených na Islamský štát, zastrelili. Od júna išlo pritom o druhý prípad, keď väzni spriaznení s IS zajali členov personálu väznice.