V Innsbrucku sa začína súdny proces s bývalým miliardárom Benkom
Bývalý miliardár sa prvýkrát objaví na verejnosti po deviatich mesiacoch vo väzbe.
Autor TASR
Viedeň 14. októbra (TASR) - Bývalý miliardár a zakladateľ skrachovanej realitnej a obchodnej skupiny Signa René Benko sa má v utorok dostaviť pred Krajský súd v Innsbrucku. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Bývalý miliardár sa prvýkrát objaví na verejnosti po deviatich mesiacoch vo väzbe. Na dvojdňový súdny proces v Innsbrucku sa zaregistrovalo približne 70 novinárov z Rakúska a zahraničia. Predvolaných bolo osem svedkov.
Benko sa podľa prokuratúry "pokúsil utajiť svoj majetok" a uložil ho do súkromnej nadácie so zámerom ochrániť ho pred veriteľmi. Išlo o veľmi drahé predmety ako zbrane, či luxusné hodinky. Toto konanie sa však týka len malej časti vyšetrovania bankrotu jeho spoločnosti Signa.
Podľa obžaloby Benko zaplatil neprimeranú zálohu na nájomné a prevádzkové náklady približne 360.000 eur za nehnuteľnosť, ktorú užíval. Je tiež podozrivý z prevodu 300.000 eur na príbuzného, aby túto sumu ochránil pred veriteľmi. Hrozí mu až 10 rokov väzenia, Benko obvinenia popiera.
Signa koncom novembra 2023 zbankrotovala pre zvýšenie úrokových sadzieb, nárast cien energií a stavebných nákladov. Následne vstúpila do konkurzného konania. Jej dlhy dosiahli 2,4 miliardy eur. Pred bankrotom si Benko udržiaval rozsiahlu sieť kontaktov vo vysokej rakúskej politike.
Vyšetrujú ho aj pre podozrenie z podvodu v súvislosti so štátnymi dotáciami na podporu podnikania počas pandémie ochorenia Covid-19. Poberal ich na luxusnú chatu Chalet N v rakúskom lyžiarskom stredisku Lech am Arlberg.
